INAI advirtió sobre nuevas políticas de WhatsApp, principalmente las relacionadas con Facebook

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), advirtió a los usuarios de WhatsApp las implicaciones que tendrán los nuevos términos y condiciones de la plataforma en el tratamiento de datos personales.



A través de un comunicado la dependencia llamó a los cibernautas a revisar a detalle las condiciones de uso de la aplicación, para que tomen una decisión informada sobre los nuevos términos, los cuales señalan, algunos datos serán compartidos a las empresas de Facebook.



Las nuevas condiciones fueron anunciadas el pasado 4 de enero, previniendo que el 8 de febrero próximo será la fecha límite para que todos los usuarios acepten los nuevo términos y condiciones.



’Al aceptar, los usuarios permitirán que WhatsApp comparta ciertos datos para que prestadores de servicios tecnológicos como Facebook o terceros puedan tener acceso a las mismos e inclusive que los contratantes de estos servicios puedan almacenar los mismos a través de los servicios prestados’, informó el INAI.



El instituto de transparencia señaló que la información será recopilada por las empresas de Facebook aunque el usuario no tenga una cuenta en esa red social.



’Incluso, si el usuario no tiene cuenta de Facebook, la compañía y sus subsidiarias podrán recopilar información de las cuentas, números telefónicos, mensajes e incluso transacciones’.



De acuerdo a la revisión que hizo el INAI, las nuevas políticas advierten siguientes puntos que los usuarios deben tener en cuenta si quieren seguir usando el servicio de mensajería:



- En el apartado denominado ’Información que recopilamos’, establecen que WhatsApp podrá recabar información adicional para proporcionar funcionalidades opcionales, sin precisar cuáles son esas funciones y qué tipo de datos serán requeridos mencionando que cuando sea el caso, informaran al usuario respecto de que datos y para qué finalidades se utilizarán los datos.



- En ’Información recopilada automáticamente’ indican que se obtendrán datos y registros sobre el uso del servicio y de las opciones que utiliza como mensajería, llamadas, estados, grupos, empresas o pagos y la foto de perfil. También señalan que se recaba información sobre el dispositivo y la conexión, además de que recopila y hace uso de la información de ubicación del usuario, cuando se hace uso de opciones relacionadas con ese dato.



- En ’Información de terceros’ establecen cómo se trabaja en conjunto con proveedores externos, servicios de terceros y otras empresas de Facebook. Si bien se señala que WhatsApp recibe y comparte información con otras empresas, no se definen con claridad las medidas de seguridad para proteger la información compartida.



Advirtieron que con los nuevos términos la plataforma de mensajería se compartirá la información de los usuarios con Facebook y otras aplicaciones, recolectando datos de contactos, la dirección IP o ubicación de quienes la utilizan en algunos momentos, lo cual es un punto que los usuarios deben evaluar antes de aceptar las nuevas condiciones del servicio.



Según el INAI, a excepción de las conversaciones realizadas a través de WhatsApp, Facebook podrá compartir la información recibida de la aplicación con algunas empresas para enviar anuncios personalizados.



Asimismo, la dependencia recordó que los usuarios que no acepten los nuevos términos y condiciones de WhatsApp no podrán seguir usando la aplicación y deberán evaluar el uso de otras plataformas.



’El INAI recomienda que, previo a la instalación de cualquier aplicación, se revisen con detenimiento los términos y condiciones de uso, la política de privacidad y las medidas de seguridad para proteger los datos personales’, finalizó la dependencia.