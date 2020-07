Iñaki, y el Caso Iguala-Ayotzinapa…

(Carta a Don Héctor)



EL EXFISCAL DEL ESTADO, IÑAKI BLANCO, INSISTE: lo ocurrido en Iguala, la noche del 26 de septiembre del 2014, y los primeros minutos del día 27, en que se dieron los ataques a los normalistas de Ayotzinapa, y en donde también desaparecieron 43 de ellos, fue obra de los Guerreros Unidos, el grupo criminal que operaba en ese municipio y en gran parte de la región Norte del estado.



Indudablemente que sabe lo que dice, y afirma, pues como Fiscal del estado, Iñaki Blanco fue quien encabezó las primeras investigaciones relativas al ataque y desaparición de los normalistas, además de realizar, también, las primeras detenciones de policías municipales que de acuerdo a diversas pruebas y testimonios, fueron los que agredieron a los estudiantes de Ayotzinapa.



Esas detenciones, y consignaciones, permanecen firmes, es decir, que los hoy expolicías continúan presos, y más aún, esas primeras investigaciones también permanecen firmes, lo que lo lleva a afirmar, una y otra vez, de acuerdo a las pruebas y testimonios recabados, que fueron los Guerreros Unidos los que a través de la policía municipal, los que cometieron los hechos delictivos.



Lo demás, en efecto, es otra historia, incluida la llamada verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto a través del entonces procurador Murillo Karam, y ahora la otra verdad, calificada como histriónica, del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador vía su Fiscal Gertz Manero.



Es decir, lo que cambia en estas dos verdades, de estos dos gobiernos, no son los ataques ocurridos la noche de aquel 26 y 27 de septiembre del 2014, sino el paradero de los 43 desaparecidos. No cambia tampoco quienes fueron los atacantes y los que estuvieron atrás de los hechos. No cambian tampoco los muertos, incluso de civiles que fueron agredidos, en donde se incluye también el ataque al autobús que transportaba a un equipo de futbol de Chilpancingo.



Lo que cambia, hay que decirlo, es el destino de los estudiantes desaparecidos, pues mientras el Gobierno de Peña Nieto concluyó que fueron incinerados en el basurero de Cocula, construyendo así su verdad histórica, el de López Obrador señala que no fue así, sino que fueron llevados a diferentes lugares. Lo anterior se refuerza por los restos que dice fueron encontrados en una barranca del mismo municipio de Cocula, y que al ser analizados en la Universidad de Innsbruck, demuestran que pertenecen a otro de los 43 normalistas.



En efecto, de acuerdo al fiscal para el Caso Ayotzinapa, del gobierno de López Obrador, Omar Gómez Trejo, fueron identificados por la Universidad de Innsbruck, en Austria, los restos del estudiante de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 normalistas desaparecidos. Los restos habrían sido encontrados en juna barranca de Cocula, conocida como La carnicería, a 800 metros del basurero de ese mismo municipio, en donde el gobierno de Peña Nieto afirmó que habían sido incinerados.



Cierto. Es necesario encontrar los restos de los normalistas desaparecidos, como lo exigen sus padres, pero es también necesario aplicar la ley a los responsables, que como señala el exfiscal del estado, están plenamente identificados. Y de igual manera, hay que puntualizarlo, debe aplicarse la ley a quiénes de manera perversa, o irresponsable, llevaron a los estudiantes de Ayotzinapa a la ciudad de Iguala, como parte de un plan maquiavélico entre dos grupos de la delincuencia organizada.



Sin duda que hay que aplicar la ley, también, a quienes la torcieron y tergiversaron la investigación del Caso Iguala o Caso Ayotzinapa, quien sabe con qué fines, pero lo más importante es dar con el paradero o los restos de los estudiantes, y castigar a los responsables, más allá de ufanarse en destruir una verdad histórica para crear otra acorde a las necesidades del actual gobierno que tiene un compromiso con los padres de los desaparecidos.



Hay que decirlo. Más allá de la verdad construida por el gobierno de López Obrador, y a la que llegó el de Peña Nieto, lo cierto es que las primeras investigaciones sobre los hechos de aquella noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre del 2014, están ahí, intactas, con la mayor veracidad, y legalidad posible, como lo muestran las pruebas y los testimonios de los detenidos por la entonces Procuraduría General de Justicia del estado encabezada por Iñaki Blanco, quien sostiene que en lo ocurrido en la Cuna de la Bandera estuvo un grupo delictivo.



Por cierto, ¿cómo es que se pone nervioso, si dice ser inocente de los hechos, el hoy exgobernador del estado, cada vez que sale algo nuevo del Caso Ayotzinapa? A propósito, a quiénes se refieren las más de 40 órdenes de aprehensión sobre el caso? ¿Y por qué dicen que falta poco para que el matrimonio Abarca, el que gobernaba Iguala durante los lamentables hechos, salga libre de la cárcel?



Comentarios: [email protected]