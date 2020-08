Inamovible, Lionel Messi en el Barcelona: JM Bartomeu

+Su fichaje será un hecho hasta que haya estampado su rúbrica en el contrato con el club, aclara el estratega holandés



+El astro argentino será medular en la reestructuración del equipo, adelanta el técnico



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Todo indica que amainó el tsunami futbolístico en el Barcelona. El holandés Ronald Koeman se convertirá en el próximo entrenador del cuadro catalán y construirá su equipo en torno al astro argentino Lionel Messi, reveló ayer el presidente del club español, Josep María Bartomeu.



Koeman, muy querido entre los azulgranas por su carrera de jugador, sobre todo por ser el autor del gol que dio al equipo su primera Copa de Europa en 1992, liderará el trabajo de reconstrucción del club después de que el Bayern Múnich lo humilló 8-2 en cuartos de final de la Liga de Campeones el pasado viernes.



’Si nada se tuerce, Koeman será el entrenador del Barça en la próxima temporada, ya sale en todos los medios, y si no hay ninguna novedad en los días siguientes’, declaró Bartomeu en una entrevista con el canal de televisión oficial del club.



’Él será quien lidere este nuevo proyecto, el cual será diferente, con un técnico que conocemos muy bien, no sólo por su pasado de jugador, sino por su etapa de timonel’, puntualizó.



Koeman, de 57 años, llegó a Barcelona luego de acudir a la Federación de Países Bajos para negociar la liberación de su contrato con la selección holandesa, a la que entrenaba desde 2018 y llevó a clasificarse a la Eurocopa 2020.



’Lo conocemos muy bien, sabemos de su experiencia y cómo piensa, fue destacadísimo en el Dream Team de Johann Cruyff y practica su filosofía. El socio tiene que ilusionarse con el nuevo técnico’, añadió el máximo dirigente de club.



Asimismo, desveló que Koeman fue su primera opción en enero pasado, cuando decidieron destituir a Ernesto Valverde.



El directivo agregó que Messi no está cerca de abandonar el club y sería una parte integral del equipo bajo el mando de Koeman.



’Messi ha dicho muchas veces que quiere terminar su etapa en el Barça. Koeman nos ha dicho que él es el pilar de su proyecto’, precisó.



’Tiene contrato con el Barça hasta 2021. Hablo regularmente con el jugador y con su padre. No tengo ninguna duda de que, a pesar de la decepción de Lisboa, nos animaremos con el nuevo proyecto. Messi sigue siendo el mejor jugador del mundo, y lo tenemos nosotros’, agregó Bartomeu.



Por su parte, Koeman reconoció ayer que le agradaría entrenar al Barcelona. Pero, aclaró, que su fichaje no será un hecho hasta que no haya estampado su rúbrica en el contrato con el club catalán.



’Sí me gustaría (ser técnico del Barça), pero sólo será definitivo cuando se haya puesto la firma. Hasta entonces no puedo decir nada al respecto’, dijo en entrevista con la televisión local NOS.



La inminente llegada de Koeman será la tercera fase de una reestructuración del club que comenzó con el despido del otrora timonel Quique Setién el lunes y continuó este martes, cuando el director deportivo, Eric Abidal, acordó rescindir su contrato.



Abidal fue especialmente señalado por gestionar la destitución del ex entrenador Ernesto Valverde, remplazado por Setién el pasado 13 de enero.



Un caso que persiguió al galo hasta su despido. El pasado 6 de febrero, Messi publicó un mensaje en Instagram para pedir a su director deportivo asumir sus decisiones y dar nombres, luego de que en una entrevista cargara la responsabilidad de la destitución de Valverde al vestuario azulgrana.