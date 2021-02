Inaugura Adela Román el Centro de Salud Unidos por Guerrero

La mañana de este jueves la alcaldesa de Acapulco Adela Román Ocampo realizó la inauguración de la rehabilitación del centro de salud Unidos por Guerrero.



Durante su discurso la Presidenta municipal aseguró que ah entrado hasta el fondo de las colonias de Acapulco para llevar los servicios y la seguridad que requiere la población, además pidió el personal del ayuntamiento que sea sensible y respetuoso con la dignidad humana y que traten a la gente como quieren que los traten a ellos mismos, tras anunciar el cambio de la encargada del CDC debido a que los pobladores de dicha colonia denunciaron malos tratos por parte de la misma.



Siguiendo los lineamientos del Presidente de la república aseguró que para ella están primero los pobres, y por eso regresó a esa colonia después de varios años que los gobiernos anteriores no habían puesto los ojos en ese lugar, pues trajo pavimentación e iluminación para cambiar la situación de los ciudadanos.



Finalmente invitó a los vecinos de Unidos por Guerrero a llevar a cabo el registro para recibir la vacuna contra el Covid-19 y dio la indicación al personal del Centro de Salud para que apoyen a los mismos si no saben cómo realizar el registro.