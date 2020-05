Inaugura Adela Román más cocinas comunitarias en Acapulco

Para que el alimento no falte en los hogares de Acapulco durante la contingencia por COVID-19, la presidenta municipal Adela Román Ocampo inauguró una cocina comunitaria más, ahora en el poblado de Barra Vieja, sumando 33 puntos de abastecimiento de alimentos preparados hasta el momento, en colonias urbanas, suburbanas y comunidades rurales.



Previo al reparto de la exquisita, balanceada y nutritiva comida, preparada por personal del municipio con apoyo de voluntarios, la alcaldesa destacó que el programa alimentario se realiza con gran esfuerzo, con recursos municipales y las aportaciones de víveres que han realizado empresarios de diversos sectores, como muestra de solidaridad y amor hacia el pueblo acapulqueño.



’Agradezco profundamente que estén aquí, a todos ustedes que vienen por sus sagrados alimentos, gracias por confiar en el Gobierno de Acapulco. Gracias a la presidenta del DIF Municipal, Adriana Román Ocampo, que con todo un equipo de colaboradores han instalado ya 33 Cocinas Comunitarias, y para mañana serán abiertas otras para sumar un total de 35", adelantó Adela Román.



Añadió que su gobierno se encuentra trabajando de la mano con el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, para poder salir adelante en esta pandemia; refrendó su compromiso con el pueblo de Acapulco y reiteró que México se encuentra en una etapa crítica, por ello, los exhortó a ser responsables, mantenerse en casa, cuidar su salud y la de sus familiares.



En agradecimiento por la instalación de la Cocina Comunitaria, el delegado de San Andrés Playa Encantada, Sergio Fernando Severiano, dijo: ’Señora presidenta, muchas gracias, esta es su casa, esperamos que pronto pase todo esto del Coronavirus. Todo el apoyo es para el pueblo, como dice la licenciada Adela Román, sumando voluntades es como se logran cosas bonitas y el eslogan me encanta mucho, que como dice, ‘Donde come uno, comemos todos’. Gracias a todos y a todas. Alcaldesa, esta es su casa’.



Por su parte, la presidenta del DIF Acapulco, Adriana Román Ocampo informó que los alimentos se preparan siguiendo todas las medidas necesarias para preservar la salud de los ciudadanos. Dijo que, por indicaciones de la alcaldesa Adela Román Ocampo, se reparten alimentos nutritivos y saludables, se respetan los protocolos de sana distancia, el uso de cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial.



Acudieron a la instalación de la nueva Cocina Comunitaria el secretario General del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez; la delegada del poblado de Barra Vieja, Roselia Órganes Alemán; el comisario ejidal de El Podrido, Jesús Herrera Carmona, entre otras personalidades.