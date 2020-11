Inaugura Alfredo del Mazo primera sala del Centro Estatal de Conciliación Laboral para fomentar resolución de conflictos por vías ágiles y alternativas

•Entrega Certificados de Competencia ’Conciliación para la Solución de Conflictos en Materia Laboral’, a Conciliadores que trabajarán en este centro ubicado en la ciudad de Toluca.



•Considera mandatario estatal que la nueva reforma laboral equilibra la relación entre las partes, que podrán resolver sus disputas sin intermediarios legales, y con el apoyo de conciliadores, que mediarán para lograr acuerdos justos, por vías alternativas.



Toluca, Estado de México, .- El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza enfatizó que el Estado de México respalda e implementa con éxito el nuevo sistema de justicia laboral, e indicó que la apertura de los Centros de Conciliación en Toluca, Tlalnepantla, Ecatepec y Texcoco, impulsa la reforma laboral de 2017, que entre sus propósitos tiene resolver los conflictos laborales por medios alternativos y sin intermediarios legales.



Al entregar la primera sala del Centro de Conciliación Laboral de Toluca, Del Mazo Maza enfatizó que estos organismos serán autónomos y que cuentan con personal altamente calificado y certificado en la resolución de este tipo de disputas, además de que el 65 por ciento del personal son mujeres.



"Los Centros de Conciliación Laboral, adscritos a los Ejecutivos estatales, serán autónomos; tendrán la rectoría de las relaciones de trabajo individuales, de las condiciones de trabajo no contractuales, y de la solución de conflictos por medios alternativos.



’Entregamos una de las dos Salas de Conciliación que se encuentran en Toluca y que, junto con la de Tlalnepantla y dos más en Ecatepec y en Texcoco, iniciarán labores el próximo miércoles 18 de noviembre", expresó.



En el discurso que dirigió a Presidentes de los Congresos Laboral y del Trabajo, de Cámaras Empresariales y conciliadores, así como del Director de la Oficina para países México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Pedro Furtado de Oliveira y de Ricardo Sodi Cuéllar,

Presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, Del Mazo Maza destacó que parte de la instauración de esta reforma es la selección de las y los conciliadores, que se realizó de entre mil aspirantes.



Además, como lo mandata la reforma, dijo que la entidad avanza en la digitalización de expedientes, que serán enviados al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como en la actualización de los estatutos sindicales para que se ajusten a la normatividad vigente.



En presencia de Rodrigo Rojas Navarrete, Director General del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) del Gobierno de México, Alfredo Del Mazo explicó que el centro inaugurado expedirá convenios laborales que dan validez legal a los acuerdos o, en su defecto, constancias de no conciliación laboral, que conducirán a procesos de mediación y, de ser necesario, a juicios.



Por otra parte, explicó que en la creación de los Tribunales estatales, los conflictos que no se resuelvan por medios alternativos, quedan en manos de los juzgados locales, lo que fortalece el acceso a una justicia pronta y expedita.



Para el mandatario mexiquense, esta normatividad equilibra la relación entre las partes, que podrán resolver sus disputas sin intermediarios legales, y con el apoyo de conciliadores que mediarán para lograr acuerdos socialmente responsables, justos y de provecho.



Luego de entregar certificados de competencia ’Conciliación para la Solución de Conflictos en

Materia Laboral’ a conciliadores de este centro, el mandatario mexiquense destacó que la adopción de mecanismos de justicia alternativa también reducirá el tiempo de los procesos, a la par de aminorar costos para trabajadores, patrones y autoridades.



"Las innovaciones en el nuevo sistema de justicia laboral ofrecen importantes beneficios para trabajadores y para empresas. Equilibran la relación entre las partes, que podrán resolver sus disputas directamente, sin intermediarios, y con el apoyo de conciliadores laborales, que con objetividad y en el marco de la ley, los escucharán y mediarán para lograr acuerdos justos, socialmente responsables, y de provecho para los involucrados.



"La adopción de mecanismos de justicia alternativa, además, también, reducirá los procesos para que en lugar de durar o tardar hasta dos años, puedan quedar resueltos en un máximo de 45 días", puntualizó.



El Gobernador consideró que el legado más trascendente de la reforma de 2017 es la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y la creación de los Centros de Conciliación Laboral y los Tribunales Laborales, pues dijo que estos mecanismos son parte de una transformación sin precedentes, que da a la justicia laboral un carácter cercano y cotidiano, y la capacidad de construir acuerdos por medio del diálogo, el equilibrio y la buena voluntad.



"En el Estado de México creemos en esta reforma; confiamos en que sus principios, con sus principios, construiremos un estado más justo, que promueva la productividad, y lleve a los hogares las oportunidades que, hoy más que nunca, necesitan las familias mexiquenses.



"Por ellas, hay que seguir sumando esfuerzos. De la unidad de sindicatos, empresas, autoridades, depende que la reforma laboral alcance el resultado que todos esperamos: un mayor bienestar para nuestros trabajadores, y un mejor futuro para nuestro país", enfatizó.



Rodrigo Rojas Navarrete, Director General del Conocer, externó su reconocimiento al Gobierno mexiquense por tener a los primeros conciliadores laborales certificados, con estándares internacionales, en el país, y acentuó que los estados y la federación pueden vencer los desafíos del presente, con base en el respeto y la colaboración, porque las diversas instancias de Gobierno comparten el interés de brindar un mayor bienestar a los mexicanos, así como abonar a la legalidad y al derecho.



La Secretaria del Trabajo estatal, Martha Hilda González Calderón, reconoció el respaldo de Conocer para implementar la reforma laboral en la entidad, y dijo que después de dos años de trabajo ésta se concreta, con una inversión de 84 millones de pesos que permitirán la contratación de personal, la habilitación de cuatro sedes, a partir del 18 de noviembre, en Toluca, Texcoco, Tlalnepantla y Ecatepec.



Informó que también la Procuraduría de la Defensa del Trabajo se encuentra lista para brindar representación jurídica gratuita a los trabajadores, mientras que las Juntas de Conciliación y Arbitraje se han preparado desde hace meses para culminar sus trabajos.