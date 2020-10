Inaugura el gobernador Astudillo histórica Secundaria Federal 1, en Acapulco

Como nunca antes en la historia de Guerrero, en los cinco años de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores se ha priorizado la inversión en educación, generando una aplicación de recursos sin precedentes para construir, rehabilitar y reconstruir alrededor de 2 mil 700 escuelas, con una inversión de poco más de 812 millones de pesos.



En este marco, el gobernador inauguró la Escuela Secundaria Federal No. 1 Puerto Acapulco, en donde enfatizó que uno de los rubros en que ha puesto mayor empeño su administración es la de la educación.



Prueba de ello es la reconstrucción de esta escuela que es un emblema de la educación en esta ciudad y que cuenta con características que la hacen única, pues tal como lo señaló "no hay ni en Acapulco ni en el estado, una secundaria como esta".



Señaló que se trata de la secundaria más grande y más nueva de todo el estado; en ella se invirtieron más de 54 millones de pesos, para la construcción de cuatro edificios, 58 aulas -de las cuales 18 son didácticas- y 11 talleres, en beneficio de mil 494 alumnos.



"Decirles que estoy complacido de que se haya terminado. Esta es la escuela secundaria más grande de las que se hayan hecho a nivel secundaria de todo el estado. Esta es una institución que sin duda, con la participación de la planta de maestros va a ser una institución más atractiva todavía", puntualizó.



Con todo este esfuerzo, en los últimos cinco años, los niños y jóvenes de Guerrero tienen más y mejores oportunidades.



En su intervención el director del Instituto Guerrerense de Infraestructura Física y Educativa (Igife), Jorge Alcocer Navarrete explicó que se trata de un inmueble que estructuralmente está construido bajo las normas de la Federación, segura y funcional. Explicó que fue resultado de la gestión del gobernador para rescatar recursos que habían estado etiquetados en el 2013, pero que había quedado rezagado.



De acuerdo a la información, se trata de una obra con 4 edificios normativos, que albergan 18 aulas didácticas, aula para alumnos con altas capacidades intelectuales, área administrativa, sala de juntas, aula audiovisual y biblioteca.



También 11 talleres, entre los que destacan los de Artes Visuales, Salud y Belleza Corporal, Artes Plásticas, Mecánica Automotriz, Danza, Estructuras Metálicas, Electricidad, Diseño de Circuitos Eléctricos, Industria del Vestido, Preparación y Conservación de Alimentos así como de Cómputo.



Cuenta con laboratorios de Química, Biología y Física. Bodega cooperativa, módulos de servicios sanitarios, intendencia y pórtico. Adicionalmente plaza y andadores, redes eléctrica, hidráulica y sanitaria, barda de colindancia, subestación eléctrica, plataforma para asta bandera, sistemas de aire acondicionado y equipamiento.



A nombre de la comunidad educativa, la directora de la institución, Josefina Hernández Sánchez agradeció todo el apoyo del gobernador para lograr que lo que alguna vez vieron como un anhelo, hoy sea una realidad.



"Agradecidos con usted porque usted tuvo a bien hacer toda esta gestión. Agradecemos infinitamente todo el apoyo y el esfuerzo que usted ha realizado", dijo.



Acompañaron el gobernador el director de Capaseg, Arturo Palma Carro; el diputado local Héctor Apreza Patrón; la gerente de Administración y Coordinación de Obra del Inifed, Adriana Gutiérrez Nash; los alumnos



Oyuki Romano Domínguez y Said Fuentes Quiñones; el ex alcalde y egresado de esa institución, Juan Salgado Tenorio, entre otros.