Inaugura el rector Javier Saldaña, laboratorio para pruebas de Covid-19

* En Guerrero 80 casos positivos de coronavirus: Salud estatal

*Señalan a Zulma Carbajal de sacar mil cubrebocas de hospital





Habrá que reconocer la disposición del rector Javier Saldaña de poner en funcionamiento un laboratorio para realizar pruebas de Covid-19 a los estudiantes, catedráticos, administrativos de la UAGro.

Esta acción se suma a la apertura del comedor universitario durante la cuarentena para ofrecer comida gratuita a los estudiantes y población que carece de ingresos para adquirir comestibles.

El laboratorio de Diagnóstico e Investigación está ubicado en la facultad de Ciencias Químicas y ya opera a partir del pasado lunes, cuando fue inaugurado por el mismo rector y la doctora Berenice Illades, quien es la directora General de Investigación de la máxima casa de estudios.

Este laboratorio, en un primer momento solo dará atención a los universitarios, y sus resultados serán entregados en 48 horas.

Pero se espera que pueda ser autorizado para dar atención a la población que necesite de esas pruebas, siempre y cuando lo autoricen las autoridades de Salud y el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), con lo cual se puede convertir en un gran aliado del sector salud, por la cantidad de análisis que pueda hacer quitando presión a los laboratorios oficiales.

Y es que conforme pasan los días, la cantidad de casos positivos por coronavirus se va incrementando tal como se espera que suceda en el estado, aunque para nada deseable.

De acuerdo al informe de este martes de la Secretaría de Salud federal, en Guerrero ya existen 80 casos positivos de coronavirus, distribuidos en 14 municipios.

En esta información Acapulco sigue teniendo el mayor número de positivos, siendo hasta el momento 43, y Chilpancingo con 20 casos, para seguirle Taxco con solo tres casos.

El resto se encuentra diseminados en municipios de la región Centro, región Norte, Montaña, Costa Chica y Costa Grande.

De estos datos, hay 21 trabajadores del sector salud contagiados por ese virus.

El estado está a punto de entrar a la fase 3 asegura el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien también anunció que las clases no se reanudan el 30 de abril sino hasta los primeros días de mayo y se analizará si se prolonga la cuarentena.

Ante esto es necesario incrementar las medidas preventivas por parte de la población, la que se ve con poca disposición a participar en esta campaña de quedarse en casa y mantener la sana distancia, porque donde hay aglomeraciones no existe ese espacio de metro y medio que debe existir entre persona y persona.

Y MIENTRAS EL COVID AVANZA ES ACUSADA UNA SOBRINA DE FÉLIX SALGADO MACEDONIO de llevarse mil cubrebocas del hospital regional Primero de Octubre, de la ciudad de México.

Esa nota es del periodista Gabriel Castillo y apareció en el portal Nuevo México, y ha sido retomada por otros portales, como Quadatrín Guerrero, donde recoge el señalamiento de algunos médicos y enfermeras, quienes aseguraron que a dicho nosocomio llegó material clínico que sería utilizado para atender a enfermos por covid-19.

Entre este material llegaron mascarillas N95, pero señala la nota que Zulma Carbajal Salgado dio la orden de sacarla en su calidad de subdirectora administrativa del hospital regional Primero de Octubre, sin que hasta el momento se sepa dónde está.

Los manifestantes y quejosos culpan a Zulma Carbajal de que en ese hospital se hayan infectado algunos de sus compañeros, de los cuales 4 han muerto.

También la acusan de tener al hospital de cabeza y que no tiene título alguno, pero firma documentos oficiales del hospital.

Esperemos pronto se aclare este asunto y aparezcan esas mascarillas, tal necesarias en este momento, ya que de su uso depende la salud o la enfermedad de los médicos y enfermeras.