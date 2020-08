HIDALGO ES REFERENTE NACIONAL EN ATENCIÓN ONCOLÓGICA INFANTIL



- Inaugura Fayad infraestructura con una inversión de 22.23 mdp

para la atención de pacientes del Hospital del Niño DIF



Con una inversión de 22.23 millones de pesos (mdp) se construyó y equipó el albergue para niñas, niños y adolescentes con cáncer y enfermedades crónico degenerativas del Hospital del Niño DIF Hidalgo, infraestructura que inauguró el gobernador Omar Fayad.



El mandatario estatal reconoció a la comunidad médica del nosocomio por su desempeño, pues su ejercicio profesional los ubica como ejemplo y al mismo tiempo, coloca ’gracias a su esfuerzo como referente nacional, cuando se habla de instituciones médicas que atienden a niños con problemas oncológicos, en todo México refieren que quizá el mejor hospital para la atención oncológica de niños es el Hospital del Niño DIF en Hidalgo’.



Actualmente el nosocomio infantil ofrece sus servicios en 40 especialidades médicas, el nivel de sobrevida de pacientes oncológicos en Hidalgo es del 71 por ciento (%), cuando la media nacional es del 61%.



Desde el principio de la pandemia, el gobernador Fayad declaró que Hidalgo no se iba a detener, muestra de ello es la inversión en infraestructura que beneficiará a 300 niñas, niños y adolescentes; así como en el abasto de medicamentos.



Agradeció a las organizaciones de la sociedad civil organizada por sumarse con donaciones en efectivo y en especie, entre ellas Casa de la Amistad para niños con Cáncer, Fondo del Ayudatón, Empresa SYLMA y el ’Voluntariado del Hospital del Niño DIF’, donativos que contribuyen en la atención médica a la población infantil, en su mayoría de escasos recursos.



Agradeció el apoyo del presidente López Obrador y del Gobierno de México a través de la titular del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez, por el apoyo y coordinación para complementar esfuerzos para atender a la población, con calidad y calidez a las familias con pacientes oncológicos. Aseguró que ningún gobierno puede solo, por eso destacó la importancia de la coordinación entre los tres niveles de gobierno y la coordinación con organismos no gubernamentales.



A padres y madres de familia de pacientes oncológicos del Hospital del Niño DIF, el jefe del Ejecutivo estatal les recordó que en Hidalgo no hay desabasto de medicamentos, ni quejas por falta de tratamiento oncológico, esto es debido a que se han reducido los costos gracias a que se han quitado intermediarios por medio de convenios con farmacéuticas y laboratorios especializados en el rubro.



La directora general del Sistema DIF Hidalgo, Patricia González Valencia, en representación de la señora Victoria Ruffo, habló del saneamiento de pasivos, gracias a un manejo transparente de las finanzas, renovación de equipos, entre otros elementos que ponen a la vanguardia al hospital en temas de funcionalidad.



Agradeció el respaldo del gobernador Fayad para el pago de nómina por 16 mdp mensuales para 800 profesionales de la salud y personal; para que con ello los padres no tengan la preocupación de cómo pagar la cuenta y sólo se dediquen a cuidar a sus hijos.



Indicó que no se han interrumpido los tratamientos médicos de 88 niñas y 126 niños que no pagan ninguna cuenta por sus padecimientos.



En nombre de las familias beneficiadas, Nayeli Hernández Hernández aseguró que la vida de quienes rodean a los pacientes oncológicos es de alguna forma difícil e inimaginable; si a ello ’le sumamos el desabasto nacional de medicamento oncológico puedo asegurarles que la preocupación sería aún mayor; sin embargo, gracias a la decisión que el gobernador, su equipo y la señora Victoria Ruffo, presidenta del Patronato del DIF, estatal tenemos la certeza y la confianza de que nuestros niños no van a interrumpir sus tratamientos y que podemos continuar en la lucha contra esta terrible enfermedad’.



’Contar con el respaldo y soporte del gobernador y equipo médico’, personal de enfermería y de cada área del hospital es de suma importancia ’y digna de reconocimiento y admiración’, destacó la madre de familia.



Actualmente el Hospital del Niño DIF cuenta con 136 camas y 28 consultorios además de otros servicios, lo mantienen como una de las instituciones de más prestigio del país.



Entre los trabajos ejecutados destaca la instalación de la planta de tratamiento de aguas residuales, elevadores panorámicos, almacén general y la remodelación de la farmacia hospitalaria.