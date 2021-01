Inaugura Ilich Lozano más de 100 metros de pavimentación en colonia La Independencia de la zona conurbada del puerto

Como parte de las gestiones públicas ante el ayuntamiento de Acapulco, la tarde de este martes el regidor por Morena Ilich Lozano Herrera, inauguró dos tramos de aproximadamente cien metros de pavimentación que comprenden la avenida El Fundador de la colonia Independencia en la zona conurbada del puerto.



.

El ex diputado federal, comentó que uno de los principales ejes rectores de los representantes populares de la izquierda, es mejorar la calidad de vida de las y los acapulqueños. “Hace tiempo vine a caminar esta calle porque me lo pidieron los vecinos, aquí no se podía ni entrar en carro, les di mi palabra y hoy vengo a cumplirles, ustedes saben que cuando les prometo algo se los cumplo, saben que yo no les fallo” aseveró.