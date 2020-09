Inaugura Javier Saldaña el nuevo ciclo escolar, que será virtual en la UAGro

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán inauguró el nuevo ciclo escolar 2020-2021 que por la pandemia del Covid 19, será virtual y ratificó que las clases en la UAGro, no serán presenciales hasta que las autoridades de salud indiquen que hay Semáforo Verde.



Junto a los líderes sindicales, funcionarios y directores, el rector de la máxima casa de estudios llamó a todos los profesores y trabajadores universitarios para que ’hagamos patria y demos un esfuerzo extraordinario, los tiempos han cambiado y con la nueva normalidad tenemos que dar el extra para preparar a los estudiantes de manera virtual’.



Durante el acto solemne, Javier Saldaña Almazán también honró la memoria de los 43 trabajadores que por la pandemia perdieron la vida e insistió a los universitarios que no deben bajar la guardia ’no se confíen, aunque estemos en semáforo amarillo, cuiden a sus familias porque la contingencia no ha pasado’.



El rector informó que en los próximos días, la UAGro presentará la segunda etapa del Plan de Continuidad Académica para este semestre; reiteró que la institución fue una de las primeras universidades en el país que implementó las clases virtuales en la pandemia, hecho que fue reconocido por el Gobierno Federal.



El rector de la máxima casa de estudios ratificó que la UAGro se transformó en una nueva universidad y que con trabajo arduo, ’nos hemos ganado el reconocimiento de la gente, estamos cumpliendo nuestra misión de hacer una universidad que le sirva a la gente, con nuestras acciones y lo seguiremos haciendo’.



Posteriormente, Javier Saldaña Almazán inauguró en la Escuela Preparatoria No. 46, Modalidad Mixta, una velaría que mejorará las condiciones de los estudiantes.