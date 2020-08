Inaugura la Senadora Martha Guerrero oficina de Gestion y Atencion Ciudadana en Nezahualcoyotl

Nezahualcóyotl, Mex. – En visita por esta localidad la senadora Martha Guerrero Sánchez. puso en funcionamiento una oficina de Gestión y Atención Ciudadana en este municipio.

La Senadora en su discurso, agradeció a la comunidad de Nezahualcóyotl por el recibimiento fraterno, reiterando la intención de poder realizar vínculos de trabajo con todas y cada una de las regiones de la zona oriente mexiquense, a quienes por principio se mantendrá bien informados de todos los esfuerzos desde el senado, e incluso de los de la presidencia misma de la república donde su titular Andrés Manuel López Obrador, todos los días trabaja desde muy temprana hora.

Expreso la senadora Guerrero Sánchez puntualizó que no se efectuó una reunión más amplia, debido a las medidas de sana distancia que todos los asistentes pudieron constatar, pero que la oficina que se abre tiene toda la intención de generar trabajos regionales y de realizar gestión parlamentaria legislativa de forma plural e incluyente, donde la finalidad va ser trabajar para el bien de las comunidades.

Y añadió que en el Senado de la República, ayer ’fui designada presidenta de la Comisión Especial que dará seguimiento a los casos de Feminicidios de Niñas y Adolescentes, un problema que nos atañe en el Estado de México, ya que antes se hablaba de feminicidios con mujeres, pero el problema ya se está presentando también con niños, niñas y adolescentes’

Agrego que lamentablemente Nezahualcóyotl es una de las entidades que está considerada como un foco rojo, pero que hay municipios todavía más graves, por lo que dijo, ’tenemos mucho trabajo, no solo en el Estado de México, sino a nivel nacional, y en ese sentido la Comisión plural mencionada realizará su mejor esfuerzo, pues está conformada con legisladores de todas las fracciones parlamentarias.

A la inauguración asistieron distintos presidentes municipales de la región oriente del estado de México, regidores, legisladores locales, federales y líderes sociales, a quienes la senadora Martha Guerrero preciso estar consciente y clara de la labor que está haciendo desde el senado, pero subrayó que no basta el trabajo en las legislaturas ni en las cámaras, pues hoy una de las tareas fundamentales es salir a la calle a informar.

Acompañada también del alcalde anfitrión Juan Hugo de la Rosa García, enfatizó la senadora que esa no va a ser una oficina acéfala, pues la intención es ir de la mano con todos y cada uno de los actores sociales de las comunidades, por lo que reconoció la presencia del alcalde de Neza, pues estamos mandando un mensaje de que venimos a sumar, que queremos trabajar, hacer cosas diferentes, mencionó.