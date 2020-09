Inaugura Miguel Torruco Marqués el Primer Tianguis Turístico Digital

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MIERCOLES, 23, SEPTIEMBRE, 2020

El secretario de Turismo del Gobierno Federal, Miguel Torruco Marqués, encabezó la inauguración del Primer Tianguis Turístico Digital, ceremonia que incluyó un mensaje en video del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En su participación, dirigida a toda la comunidad turística, el Jefe del Ejecutivo expresó que es muy importante esta iniciativa de la Secretaría de Turismo, ya que el turismo es una actividad fundamental no sólo porque produce riqueza, sino que también se distribuye.

Precisó que nuestras bellezas, nuestro pasado histórico y cultural permiten que se beneficien transportistas, los trabajadores de líneas aéreas, hotelería y restaurantes, así como muchos otros mexicanos que viven del turismo.

’Están todas y todos invitados. No es para presumir, pero México es como el paraíso terrenal; son bienvenidos de todo corazón’, afirmó.

Por su parte, el secretario Torruco Marqués hizo un reconocimiento a los prestadores de servicios turísticos por confiar en esta nueva estrategia de promoción, sobre todo en tiempos tan complicados como los que hoy vivimos. ’Sin su apoyo, esta iniciativa no hubiera sido posible’, aseguró.

Asimismo, agradeció al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, por su gentileza de ceder el espacio de Acapulco para que en 2021 el Tianguis Turístico presencial se lleve a cabo en Mérida. ’Su gran visión y altura de miras demuestran su grandeza’, manifestó.

Explicó que este Tianguis Turístico Digital (TTD) nace como consecuencia de la pandemia del Covid-19 que obligó a posponer para el próximo año la celebración del 45 Tianguis Turístico presencial, que estaba programado para llevarse a cabo en Mérida, Yucatán, en marzo pasado.

’Ante las nuevas circunstancias que imponía la crisis sanitaria, la Secretaría de Turismo federal implementó una novedosa estrategia que permitiría al sector turístico de México y a sus numerosos destinos, sin excepción, contar con un espacio virtual para llevar a cabo la difusión, promoción y comercialización de sus productos y atractivos. Además, significaría un fuerte impulso a la próxima temporada de invierno’, dijo.

Añadió que, de acuerdo con la paulatina recuperación que ha venido mostrando la actividad turística nacional e internacional a partir de julio, se estima que cerraremos el 2020 con la llegada vía aérea de 8.3 millones de turistas internacionales, lo que representará una contracción del 56 por ciento, comparada con el cierre de 2019.

Sin embargo, sostuvo que esta proyección podría alterarse positivamente, como consecuencia de la reciente reclasificación de la alerta de viajes que emite Estados Unidos hacia México, al bajar del nivel 4 al 3, y de los cambios de color del Semáforo Epidemiológico.

’Con ello, el flujo total del turismo de internación podría mejorar sus expectativas iniciales, disminuyendo su contracción a un 43 por ciento’, señaló.

El titular de Sectur aseveró que hoy el internet es la mayor fuente de información para buscar y planificar vacaciones y viajes de negocios, por ello la importancia de democratizar y digitalizar al sector turístico de México.

No obstante, destacó que el agente de viajes sigue siendo el mejor asesor para viajar de una manera segura, gracias a su constante capacitación, que les ha permitido modernizarse y adaptarse a los nuevos tiempos.

Agregó que el TTD abre una ventana de oportunidad para hacer negocios muy productivos, además de que la plataforma cuenta con los mismos espacios y actividades que el Tianguis Turístico presencial, como salas de exposición, stands, salas regionales, espacios publicitarios, mesa de negocios y un auditorio para ponencia magistrales.

Puntualizó que la vasta riqueza biocultural de México tiene en la primera edición del Tianguis Turístico Digital una moderna y eficiente estrategia de promoción, que dejará huella y será ejemplo de innovación, creatividad y adaptación, elementos medulares para enfrentar los retos que impone la nueva realidad y para lograr que el turismo se convierta en una sólida herramienta de bienestar social.

A su vez, Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán, en su mensaje manifestó que la pandemia hizo que, para cuidar la salud de todos, se pospusiera para el 2021 el Tianguis Turístico programado para celebrarse en Mérida en marzo de este año.

’Ante este escenario, hoy se requiere de nuevas estrategias que nos permitan la reactivación de uno de los motores económicos más importantes del mundo, y esta edición digital nos da el mejor ejemplo de que con trabajo e innovación se pueden hacer las cosas. Por ello felicito de manera muy especial a todos los que participaron para hacer realidad este Tianguis Turístico Digital innovador, sustentable e incluyente’, puntualizó.

Por su parte, Zurab Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), envió el siguiente mensaje: ’Deseo felicitarlos por esta gran iniciativa de hacer la mayor feria turística de México en formato digital. El Tianguis representa las prioridades de su gobierno de promover un turismo sostenible para el desarrollo y crecimiento de los sectores más desprotegidos de la sociedad. Es urgente reactivar y recuperar el sector turístico, por su gran importancia para México.

’Les deseo a todos el mejor de los éxitos en esta nueva edición del Tianguis Turístico. Espero que nos podamos ver el año próximo en Mérida, en la versión presencial’.

Braulio Arsuaga Losada, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), aseguró que este TTD es una prueba más de que el turismo es un sector resiliente, flexible, adaptable, competitivo, fuerte y, sobre todo, comprometido con México.

’Mi reconocimiento a quienes han hecho posible la conceptualización de este evento, sin poner en riesgo la salud de nadie y aprovechando también la reactivación de nuestra industria. Mi reconocimiento para todos y cada uno de los empresarios que hoy vienen a exponer sus productos y servicios, y a los compradores de los diferentes países que participan en esta nueva forma de hacer negocios’, dijo.

José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios Turísticos (Concanaco Servytur), indicó que este primer TTD surge como parte de una estrategia digital de la Secretaría de Turismo, para avanzar en la reactivación de la actividad turística, y en la búsqueda de recuperar flujos de visitantes, derrama económica y empleos.

’Por ello reconocemos el interés del gobierno federal para realizar este evento que representa una gran oportunidad para promover la enorme variedad de productos y servicios con que cuenta México para recibir a los visitantes del mundo entero’, sostuvo.

Luis Humberto Araiza López, secretario de Turismo de Baja California Sur y presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México (Asetur), expresó que este encuentro digital se realiza como una alternativa eficaz e innovadora, ante la mayor crisis que se tenga registro del sector turístico en México y el mundo; sin embargo, el TTD es el resultado de la innovación, creatividad y el compromiso de mostrar que ante la adversidad, podemos salir todos adelante.

’Quienes participamos en el sector turístico no hemos dejado de trabajar, de proponer, de participar, de aportar sugerencias. La crisis, lejos de provocar letargo, nos ha impulsado a la acción, y este evento es una prueba de ello. A través de la tecnología los participantes podrán posicionar su marca, crear vínculos comerciales y, además, capacitarse a través de un programa de conferencias’, finalizó.