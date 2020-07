Inaugura Omar Fayad unidad de recuperación para pacientes de Covid-19

INAUGURA FAYAD UNIDAD DE RECUPERACIÓN PARA PACIENTES Covid-19, ÚNICA EN EL PAÍS



- Habilitada en tiempo récord, con la finalidad de que el paciente recupere su salud y se reincorpore a su núcleo familiar sin riesgo de contagio.



En un tiempo récord de diez días el Gobierno del Estado de Hidalgo habilitó y equipó la Unidad de Recuperación Covid-19, única en su tipo en México, dentro de las instalaciones del Hospital General de Pachuca Campus Arista, con la finalidad de que los pacientes concluyan su recuperación por medio del suministro de oxígeno, promoción de hábitos saludables y de prevención, lo anterior les permitirá reincorporarse a su núcleo familiar sin riesgo de contagio.

El programa Hoy no circula sanitario ha ayudado a reducir la propagación del coronavirus; con ello, reducir el número de casos estimados en este periodo, con base en las proyecciones de la Secretaría de Salud, el CIDE y la Universidad de Stanford.



Citó la apertura de los Módulos de pruebas rápidas gratuitas Covid-19 en las colonias de diferentes municipios en la entidad, con mayor incidencia de pacientes. Acción dirigida a personas sin seguridad social.



Sobre las pruebas rápidas, afirmó el gobernador Fayad, que la administración estatal coincide con la Secretaría de Salud federal, en que las pruebas no son para el diagnóstico de la enfermedad, para eso están las pruebas PCR (siglas en inglés de Reacción en Cadena de la Polimerasa).



“Nosotros las aplicamos para llevar un control epidemiológico efectivo en las colonias populares donde hay mayor riesgo de contagio y con ello nos ayudan a tomar mejores decisiones de política pública; nos sirven para planear y ejecutar acciones que ayudan a quienes menos tienen”, declaró.



Sobre el semáforo epidemiológico nacional publicado por el Gobierno de México, dijo que en Hidalgo no se levantarán las medidas de la fase roja de forma inmediata; después de cada transición habrá una semana de espera para entrar a la fase naranja.



El gobernador Fayad propuso ante la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que cada 15 o 21 días sea el período para realizar la semaforización, con el fin de evitar cambios drásticos para el ingreso a la nueva normalidad.



La Unidad de Recuperación Covid-19 cuenta con una plantilla de 48 personas, entre médicos, enfermeras y paramédicos. Los pacientes contarán con tabletas electrónicas para el entretenimiento y comunicación entre sus familiares y seres queridos.



Las instalaciones están conformadas por 20 camas de recuperación, almacén, centrales de enfermeras, sanitarios, bodega, almacén de oxígeno, recepción, trabajo social, entre otras.