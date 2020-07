Inaugura Tomás Hernández Palma obras que benefician a los sanmarqueños

Con el firme propósito de mejorar las condiciones de vida de las familias sanmarqueños, a través de mejores vialidades, el primer edil, Tomás Hernández Palma, en compañía de su esposa la Contadora Público, Maria del Socorro Hernández Ramírez, inauguró la pavimentación de la calle Dalia en la colonia Emiliano Zapata de la cabecera municipal.



En su intervención, vecinos agradecieron la conclusión de una obra que por años habían anhelado, sin respuesta alguna. " Que bueno que sea un hombre de palabra, que el compromiso que hizo en campaña lo cumpla, ya no teníamos fé en los políticos, todos solo venían y engañaban; 40 años vivimos en el lodo, pero ahorita, estamos tan contentos y agradecidos con usted por que no nos falló; sabe que cuenta con toda nuestra confianza y apoyo, pocos políticos como usted y siga adelante que aquí tiene a sus aliados" dijo la profesora Nelly Rumualdo



En tanto, Tomás Hernández Palma, dijo sentirse comprometido con todas las muestras de cariño " En verdad que me siento muy contento y comprometido con todos ustedes por sus muestras de cariño, nos hemos empeñado en cumplir todos los compromisos y sin necesidad de que nos recordarán, sabíamos que está calle se tenía que pavimentar para desempeñar nuestra palabra y lo cumplimos. Gracias a Dios y a la confianza que ustedes depositaron en mí, hoy podemos caminar sin complicaciones por la calle Dalia, agradecido con ustedes y mientras dios nos preste vida seguiremos trabajando, por el bien de todos nuestros paisanos ese es mi compromiso" dijo.



Finalmente, vecinos realizaron el corte del listón, para dejar formalmente inaugurada dicha obra que consta, también de introducción de red de drenaje y red de agua potable.