Inaugura Tomás Hernández pavimentación de calle principal en la comunidad de Tecomate Nanchal, San Marcos

El alcalde Tomás Hernández Palma, inauguró la pavimentación de la calle principal en la comunidad de Tecomate Nanchal; con esta obra se da cumplimiento a unos de los compromisos adquiridos con los habitantes de la localidad y se beneficia de manera directa a cientos de familias de comunidades circunvecinas.



Con la pavimentación de 300 metros lineales, se pone fin a los problemas de vialidad que se generaban en temporales de lluvias y que impedía el libre tránsito de localidades como, Yucatán de las Flores, Piedra Blanca, Bella Vista, Tamarindo, El Cortes, entre otras más que de forma constante transita por esa zona.



En su intervención el comisario, Santos Valente Bailón, informo que durante años caminaron en el lodo y quedaron varados en sus vehículos, por no tener un camino digno. ’Hoy vemos cumplida la palabra del Presidente Municipal, Tomás Hernández Palma, gracias por estar siempre pendiente de las necesidades de la población; él llego y se comprometió a pavimentar la calle y ya tenemos una calle bien hecha’ dijo Valente Pastor.



Asimismo, la comisaria de Bella Vista, Miriam Jazmín Ramírez González, dijo que la pavimentación del acceso principal es en beneficio de muchas comunidades. ’Solo me queda decir, tenemos un Presidente Municipal de hechos y no de palabras, innumerables son las obras que se han realizado en todo el municipio; agradecerle a nombre de la comunidad que represento por esta obra, que sin duda nos beneficia también a nosotros; Gracias Licenciado Tomás Hernández Palma, y que sigan llegando las cosas buenas para San Marcos’ comento Ramírez González.



Finalmente, el Alcalde Tomás Hernández Palma, en compañía de habitantes recorrieron la obra entregada y se comprometieron a seguir trabajando para que más obras y acciones lleguen a la comunidad de Tecomate Nanchal.