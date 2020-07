Inaugura Torruco el Congreso Latinoamericano de Turismo

www.guerrerohabla.com



*Ciudad de México.23 de julio.-El secretario de Turismo del Gobierno de México, Miguel Torruco Marqués, inauguró de manera virtual el Congreso Latinoamericano de Turismo, donde líderes en el sector, discutirán por tres días los retos, desafíos y oportunidades del sector en pro de su recuperación.



Acompañado del vicepresidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), Roberto Zapata; la secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Venegas; y el presidente del Comité Organizador del congreso, Alex Aizpuru, el secretario de turismo federal invitó a los asistentes a hacer de la innovación la bandera del sector e impulsarla como estrategia clave de la competitividad, desarrollo, y crecimiento de esta actividad.



Destacó que hoy a más de cuatro meses de confinamiento por la pandemia por Covid-19, el país está iniciando una etapa de reapertura gradual en sus destinos turísticos, con estrictas medidas de higiene y la aplicación de protocolos sanitarios homologados con los establecidos a nivel mundial, a fin de proteger a los prestadores de servicios y a los turistas.



Habló del ’Sello de Calidad Punto Limpio v2020. Buenas Prácticas para la Calidad Higiénico-Sanitaria en el Sector Turismo’, dirigido prácticamente a toda la cadena de valor turístico, el cual está avalado tanto por la Secretaría de Salud, como por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y como publicamos en REPORTUR.mx es el único que avalan, con el cual se pretende generar mayor confianza en los viajeros para disfrutar México.(México presenta Punto Limpio, el único sello que avala el Gobierno).



Como ya lo ha dicho en varias ocasiones, sostuvo que los turistas nacionales optarán por realizar viajes cortos en un rango de tres a cinco horas por carretera, por lo que algunas de las estrategias diseñadas están enfocadas al fortalecimiento del turismo interno, que el año pasado significó 258 millones de viajeros, de los cuales 102 millones se hospedaron en hotel, representando un consumo de 142 mil millones de dólares, equivalentes al 82 por ciento del consumo turístico total.



Entre las acciones iniciadas para esta reactivación habló del próximo Tianguis Turístico Digital en el mes de septiembre, evento que servirá de antesala a la edición 45 del Tianguis Turístico presencial que tendrá lugar en Mérida, Yucatán, en marzo de 2021.



Y adelantó que están trabajando en la segunda edición del Tianguis de Pueblos Mágicos, que se efectuará en noviembre de este año en la ciudad de San Luis Potosí. Habló también de los nuevos proyectos enfocados a la conectividad aérea, con la construcción, ampliación o remodelación de aeropuertos en el Estado de México (’Felipe Ángeles’, en Santa Lucía); la Huasteca Potosina, en San Luis Potosí; Chetumal, capital de Quintana Roo; y Barrancas del Cobre, en Creel, Chihuahua.



Por último, señaló que aunque el turismo doméstico es un factor clave en la reactivación económica del sector, no se puede olvidar al turismo internacional que, en el caso de México, el 55 por ciento proviene de Estados Unidos, doce por ciento de Canadá, 16 por ciento de América Central, el Caribe y Sudamérica; 12.4 por ciento de Europa y cuatro por ciento de Asia, entre los más importantes.



Por su parte, Alex Aizpuru, presidente del Comité Organizador, dijo que este Congreso 100% en línea, que tendrá lugar hasta el próximo sábado 25, tiene por objetivo analizar el panorama de recuperación, los retos, desafíos y oportunidades, con la ayuda de los máximos exponentes de la industria.



Bajo el lema de ’El Renacer del Turismo’, el congreso es un evento que integra y conecta a la industria, en el que se estarán ofreciendo 18 conferencias magistrales, además de vivir la experiencia de una Expo virtual y presenciar mesas redondas.



Al hacer uso de la palabra la secretaria de turismo del estado de Quintana Roo, Marisol Venegas, precisó que hoy en día se encuentran ya vacacionando en el destino cerca de 21,835 turistas, cifra que representa menos del 7 por ciento de los turistas que hubo en la primera quincena de marzo, cuando se dio inicio al cierre de actividades turísticas por la pandemia de Covid-19.



Desatacó que la entidad, que genera más del 40 por ciento de las divisas turísticas del país, esta en un proceso gradual de apertura, ’ayer registramos 64 llegadas, entre éstas 38 nacionales, y 70 salidas, 29 internacionales, incluida la primera a España. El mercado europeo es importante, pero en Europa hay restricciones y no será sino hasta los próximos meses cuando habrá modificaciones’, añadió.



Respecto a la ocupación hotelera, dijo que hasta ayer, en Cancún, era del 24.6 por ciento, y en la Riviera Maya del 21.7 para un 23.5 en promedio. ’El semáforo naranja que hay en el Norte nos permite esa operación turística. Dejó en claro que no van a modificar los criterios del semáforo epidemiológico con tal de tener más visitantes, pues esto es un tema de salud, que es lo que se debe privilegiar en este momento.