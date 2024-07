Inaugura Adolfo Cerqueda la primer oficina de vivienda en Nezahualcóyotl

En beneficio de los casi 100 mil habitantes de Nezahualcóyotl que son derechohabientes del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), el alcalde Adolfo Cerqueda Rebollo en compañía de la subdirectora de Atención a Acreditados y Enlace con Gerencias Regionales, María del Carmen Pérez Muñoz, inauguró la primera oficina de vivienda en las instalaciones del recién remodelado Centro Social número uno, ubicado en la colonia Valle de Aragón primera sección, siendo esta la única existente en el oriente del Valle de México.



El presidente municipal informó, ante funcionarios federales y municipales reunidos en el recién remodelado auditorio al aire libre del Centro Social No. 1, que esta nueva oficina brindará atención no sólo a las y los derechohabientes de Nezahualcóyotl, sino también a los de municipios y alcaldías aledañas, quienes anteriormente tenían que desplazarse hasta la Ciudad de México, Tlalnepantla de Baz o Toluca.



Detalló que la colonia Valle de Aragón se ha caracterizado por que gran parte de sus casi 20 mil habitantes son trabajadores del Gobierno de México, quienes a lo largo del tiempo han construido su patrimonio.



Destacó que la apertura de la nueva oficina del FOVISSSTE es un esfuerzo impulsado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que las regiones de todo el país no queden aisladas y sus trabajadores puedan acceder a sus derechos.



Cerqueda Rebollo indicó que las instalaciones se encuentran en el recién remodelado Centro Social número uno, donde se llevaron a cabo trabajos de rehabilitación integral en las diferentes áreas de recinto, incluidos los núcleos sanitarios, el auditorio al aire libre, el salón de usos múltiples, vestíbulos, salones, gimnasio y cancha exterior.



Por su parte, la subdirectora de Atención a Acreditados y Enlace con Gerencias Regionales del FOVISSSTE, María del Carmen Pérez Muñoz reconoció la disposición y el entusiasmo del presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, al impulsar la apertura de la oficina de vivienda por medio de un convenio de coordinación y colaboración.



Subrayó que el FOVISSSTE tiene la encomienda de sumarse al conjunto de prestaciones sociales que tienen los servidores públicos y con la nueva oficina se podrá ampliar territorialmente la cobertura, brindando servicios como: trámites de crédito para construcción y mejoramiento de vivienda, pago de pasivos y próximamente nuevos créditos de vivienda.



Finalmente, el presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo invitó a las y los vecinos para que se acerquen y aprovechen la nueva oficina de vivienda del FOVISSSTE, ya que se trata de la única en la zona oriente del Valle de México, al tiempo que hizo un llamado a hacer uso responsable y cuidar del nuevo Centro Social, ya que les pertenece a todas y a todos.