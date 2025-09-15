Inaugura Delfina Gómez casa sindical de maestros en Texcoco

Texcoco.-Estado de México.– La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez inauguró la Casa Sindical de la Región 14 del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM), un espacio moderno y funcional que busca acercar los servicios sindicales a las y los docentes, y reafirmar la convicción de que la educación es el eje del desarrollo social.



Durante la ceremonia, la Mandataria subrayó que el Magisterio es un pilar en la formación de niñas, niños y jóvenes, y que su gobierno impulsa políticas públicas de largo alcance para mejorar las condiciones de vida de quienes dedican su vocación a enseñar. Recordó que acciones como las casas de descanso en Ixtapan de la Sal y Valle de Bravo forman parte de una estrategia integral orientada al bienestar docente.



’Refrendo mi compromiso como Gobernadora y como Gobierno del Estado hacia nuestro Magisterio: todo lo que esté en nuestras manos, lo haremos con convicción y con cariño. Queremos que se sientan respaldados y seguros de que cada acción está encaminada a fortalecer al profesorado del Estado de México’, expresó Delfina Gómez Álvarez.



La Casa Sindical de la Región 14, equipada con auditorio, cubículos de oficina, consultorio odontológico, sala de juntas y espacios de servicio, beneficiará directamente a docentes de nueve municipios del oriente mexiquense y se suma a la red de infraestructura educativa y sindical de alto nivel en la entidad.



Con este proyecto, el Estado de México se coloca a la vanguardia en la atención y acompañamiento de su planta docente, consolidando una política que reconoce al Magisterio como eje de transformación y desarrollo social.