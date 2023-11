TOLUCA, Estado de México.- La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez inauguró los Foros de Consulta Popular para la elaboración del Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, el cual busca ser el reflejo de cada propuesta de las y los mexiquenses para lograr la transformación de la entidad.



’Este Foro marca el inicio de un diálogo honesto y abierto sobre lo que queremos ser como Estado, sobre nuestros sueños compartidos, nuestras metas y también nuestras necesidades más sentidas’, sostuvo la Mandataria.



La Maestra Delfina Gómez puntualizó que el Primer Foro, que es coordinado por la Secretaría de la Contraloría, está enfocado al Eje ’Cero Corrupción y Gobierno del Pueblo y para el Pueblo’, un tema que por décadas ha lastimado a la sociedad y principal demanda de la ciudadanía en su campaña.



Desde el Centro de Convenciones del Estado de México, donde se congregaron más de 2 mil personas, la Mandataria estatal destacó durante las primeras horas de este día, ya se habían recibido 300 propuestas.



Respecto a la temática del Primer Foro, la Gobernadora Delfina Gómez apuntó que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2021 más de 32 mil ciudadanos mexiquenses fueron víctimas de corrupción al hacer trámites públicos lo que provocó una falta de confianza en las autoridades.



Por ello, la Mandataria estatal destacó que el objetivo de su gobierno es modificar estas prácticas, implementando medidas concretas que agilicen y digitalicen los trámites, para eliminar intermediarios; ya que cada acción para combatir la corrupción se traduce en más y mejores programas sociales.



’La transparencia es para nosotros un compromiso inquebrantable y la participación ciudadana será nuestra principal herramienta para honrar ese compromiso’, puntualizó la titular del Ejecutivo estatal.



La Gobernadora Delfina Gómez llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de corrupción por parte de los servidores públicos. Reiteró que su gobierno es de puertas abiertas y basado en los valores de no robar, no mentir y nunca traicionar al pueblo, como lo ha impulsado el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



’El servicio público debe ser un camino claro y justo para todos los ciudadanos y ciudadanas, no un terreno propicio para prácticas corruptas. La confianza en nuestras instituciones es esencial’, señaló la titular del Ejecutivo Estatal.



En este sentido, la Maestra Delfina Gómez invitó a la juventud, a la comunidad académica, a los pueblos originarios, a los campesinos y campesinas, a los trabajadores y a las mujeres a aportar sus ideas, su conocimiento y sus propuestas en cada foro para que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029 sea el reflejo de la diversidad y riqueza de la entidad, pero sobre todo de El Poder de Servir al pueblo.



’El Poder de Servir se traduce en un gobierno que no sólo trabaja para el pueblo sino también con el pueblo, que escucha al pueblo, porque cada ciudadano, cada comunidad, tiene un papel crucial en este proceso’, aseguró la Gobernadora.



La Mandataria estatal señaló que espera que este ejercicio rebase la cifra de 100 mil mexiquenses que participaron en la elaboración de mil propuestas para el Estado durante su campaña, de las cuales unas ya están en marcha como el programa ’Mujeres con Bienestar’, las obras de movilidad y la entrega de títulos agrarios.



Al dar la bienvenida al Primer Foro, Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México, señaló que, a diferencia del pasado, el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo del Estado de México (2023-2029), representa un acto de reivindicación histórica para quienes fueron excluidos por décadas.



Duarte Olivares recordó que cada paso a dar durante esta administración debe ser un reflejo de los valores de la Cuarta Transformación y, por eso, están llamados a erradicar la corrupción del Estado de México guiados por los principios de austeridad republicana.



Al respecto, el Secretario General de Gobierno reconoció a la Gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, quien con ejemplo y decisiones claras ha marcado el rumbo de su administración, la cual sitúa al pueblo como protagonista de todas las acciones.



Por su parte, Rafael Flores Mendoza, Director General del Comité de Planeación del Estado de México (COPLADEM), destacó que el Plan de Desarrollo será un documento que contengan las aspiraciones del pueblo para alcanzar el bienestar de los mexiquenses.



Explicó que tras la conclusión de los ocho foros se seleccionarán las propuestas más importantes para ser analizadas en la Sesión Plenaria, de donde saldrán las conclusiones que serán incluidas en el Plan de Desarrollo Estatal 2023-2029.



En el Primer Foro se presentará la conferencia magistral: ’Buen Gobierno y Buena Administración Pública’, dictada por el Mtro. Mauricio Valdés Rodríguez y el Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado en la Auditoria Superior de la Federación.



Además, se realizarán cinco mesas de trabajo donde se desarrollarán temas como: Gobierno del Pueblo y para el Pueblo; Combate a la corrupción; Transparencia y cuentas claras; Participación Social y Vigilancia Ciudadana; y Coordinación Interinstitucional.



A este evento asistieron la Diputada Azucena Cisneros Coss, Presidenta de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura local; Ricardo Sodi Cuellar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; Lizeth Marlene Sandoval Colindres, Presidenta Municipal de San Antonio la Isla y representante de los 125 municipios ante la Asamblea General del COPLADEM; Gerardo Becker Ania, Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.



Así como Paulina Moreno García, Secretaria de Finanzas del Estado de México; Hilda Salazar Gil, Secretaria de la Contraloría; Jesús George Zamora, Consejero Jurídico del Estado de México; y Trinidad Franco Arpero, Oficial Mayor del Gobierno estatal.