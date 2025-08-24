Inaugura Delfina Gómez nueva unidad deportiva en Axapusco

AXAPUSCO, Estado de México.– La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez inauguró la rehabilitación de la Unidad Deportiva de Jaltepec, en Axapusco, obra que beneficiará a más de 7 mil habitantes de la región del Valle de Teotihuacán.



Con una inversión de casi 17 millones de pesos, la obra generó mil 462 empleos directos e indirectos, lo que permitió impulsar la economía local y ofrecer a la comunidad un espacio para ejercitarse, convivir y fortalecer el tejido social.



’Con obras y acciones como esta, los gobiernos de la Cuarta Transformación contribuimos a superar condiciones de pobreza y a crear un ambiente propicio para la actividad productiva’, afirmó la Gobernadora Delfina Gómez.



El proyecto abarcó más de 29 mil metros cuadrados e incluyó la construcción de una cancha de futbol con pasto sintético, rehabilitación de dos canchas de usos múltiples y de la cancha de futbol rápido, techado de gradas, construcción de un andador, rehabilitación de sanitarios y pintura de fachadas. Asimismo, se incorporaron dos pozos de absorción para captar agua de lluvia y recargar mantos freáticos.



La Mandataria señaló que su gobierno continuará rescatando espacios públicos que fomenten hábitos, valores y disciplina entre niñas, niños y jóvenes, al tiempo de fortalecer la vida comunitaria.



’Gracias por la confianza y el apoyo. Sigamos trabajando juntos, porque cada quien, desde su trinchera, contribuye a que tengamos un Estado de México más digno’, expresó la Gobernadora.



Al evento asistieron Carlos Jesús Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura; Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar; Alma Diana Tapia Maya, Directora General de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna; José Francisco Vázquez Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura local; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica del Grupo de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz; Liliana Dávalos Ham, Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, y Melitón Cid Galicia, Presidente Municipal de Axapusco.