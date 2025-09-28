Inaugura FILEM 2025 para impulsar transformación social y cultural

TOLUCA, Estado de México.– Para seguir impulsando la cultura y la lectura como herramientas de transformación social, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez inauguró la 11ª Edición de la Feria Internacional del Libro del Estado de México 2025 (FILEM), en coordinación con la Secretaría de Cultura y Turismo, el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial mexiquense (PJEM), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y el Ayuntamiento de Toluca.



’Nuestra Gobernadora, la Maestra Delfina Gómez, ha dejado claro que la cultura y la lectura, son herramientas de transformación social. Gracias a su misión humanista, hoy podemos decir con orgullo que el Estado de México ocupa el primer lugar en el ranking nacional en el número de bibliotecas, el segundo en casas de cultura y el tercero en museos’, señaló Horacio Duarte Olivares Secretario General de Gobierno.



Además, resaltó que, la FILEM forma parte de una estrategia integral para descentralizar la cultura a los 125 municipios mexiquenses para seguir construyendo una revolución humanista popular.



Durante la ceremonia inaugural, Nelly Carrasco Godínez, Secretaria de Cultura y Turismo, destacó que ’Cada edición de la FILEM trae consigo nuevos horizontes, que surgen a partir del dialogo entre quienes intervienen en los diferentes procesos de creación, producción o comercialización de los libros, de quienes hacen de manera continua el fomento y la mediación, y de quienes mantienen con vida las bibliotecas públicas.’



Por su parte, Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de México reconoció el esfuerzo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en la meta de erradicar el analfabetismo y reiteró la colaboración permanente entre los poderes de la entidad.



Asimismo, en reconocimiento a su trayectoria, la poeta, narradora y ensayista mexicana Malva Flores recibió el Premio FILEM 2025, distinción que enaltece su aporte a la literatura contemporánea.



La FILEM se llevará a cabo del 26 de septiembre al 5 de octubre, en el corazón de Toluca, con una programación diversa que incluye presentaciones de libros, conferencias, talleres, conciertos, obras de teatro, exposiciones y conversatorios, además del tradicional pabellón artesanal y gastronómico, que impulsa el talento de las y los maestros artesanos mexiquenses.



Al evento también asistieron Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación del Estado de México y Martha Patricia Zarza Delgado, Rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México.



La programación completa puede consultarse en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México en Facebook, X e Instagram como @CulturaEdomex y en la página: https://filem.uaemex.mx/programa.html.