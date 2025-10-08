Inaugura gobierno de Acolman obras por más de 6 mdp en Xometla

Acolman, Estado de México. - Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, presidenta municipal de Acolman, durante la entrega de diversas obras en la comunidad de Xometla, ratificó su compromiso por impulsar las causas ciudadanas.



Durante la entrega de cuatro obras para apuntalar el desarrollo del municipio de Acolman, Sánchez Osorio, manifestó que en todo momento impulsara acciones que beneficien a la población.



Muestra de lo anterior, -dijo- fue la cancelación de la gasera que se pretendía instalar en la comunidad de Xometla, "siempre y en todo momento expresé mi apoyo, a las autoridades y la ciudadanía para que no continuara la construcción de la gasera, si esta no contaba con el respaldo de la población y sus autoridades", precisó.



Asi mismo, rechazó tener intereses económicos entorno a la instalación de mencionda gasera, " hoy celebro ante el pueblo de Xometla y sus autoridades auxiliares, que dicha aseveración creció de toda verdad y que se trato de una mentira.

Acompañada por las autoridades auxiliares de la comunidad de Xometla, asi como por regidoras y regidores del Ayuntamiento de Acolman 2025-2027, la municipe hizo la entrega del reencarpetado de mezcla asfáltica de la calle Necropolis.



De acuerdo a la Dirección de Obras públicas, dicha obra represento una inversión de 4 millones 706 mil 175 pesos, recursos provenientes del Programa de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipa del año fiscal 2025.



Asi mismo y con la canalización de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), se construyeron guarniciones y banquetas en la calle Deligencias, lo que signico una inversión de 1 millon 303 mil 231 pesos.



Ademas, con recursos provenientes del Programa de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipa del año fiscal 2025, se realizó la introducción del drenaje sanitario en la calle Barranca, lo que represento una inversión de 223 mil 631 pesos.



Finalmente y con recursos propios, el gobierno municipal de Acolman, cumplió con la colocación del barandal para mejorar la infraestructura del Centro Comunitario en la Concepción Xometla, por la cantidad de 279 mil 211 pesos.