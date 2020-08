Inauguran casa del Comisario, con apoyo de Adela Román y Antonio Gaspar

’Sin maíz no hay país’, fue la frase con la que la alcaldesa de Acapulco inició su discurso en la inauguración de la casa del campesino.

Adela Román Ocampo acudió a Chilpancingo a participar en la apertura de un albergue para los campesinos que acuden a la ciudad a realizar trámites administrativos.

Dicha casa va a ser posible por la suma de apoyos solidarios del alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, y de Adela Román, autoridad de Acapulco.

Ello, como respaldo al Consejo Coordinador Empresarial (CEE) del estado de Guerrero, que funge como gestor de dicha acción.

Durante su discurso, Román Ocampo señaló la necesidad de la ’unidad frente a la adversidad’, entre empresarios y autoridades.

’Eso es lo que necesitamos hoy’, insistió.

’La pandemia por el Coronavirus nos lo ha dejado claro", puntualizó.

Esto es lo que necesitamos, repitió Adela, ’empresarios con compromiso social que entiendan perfectamente que hacer negocios y realizar beneficio social es una tarea que puede y debe ir de la mano’.

Es cierto, la pandemia de Covid-19 mostró el ’rostro humano’ de los empresarios, que respondieron solidarios a la demanda de la sociedad y fortalecieron las acciones de las autoridades municipales, como ha sido en Chilpancingo y Acapulco.

Esto, pese a que los empresarios han sido afectados por la parálisis de la economía, como lo ha dicho en distintas ocasiones el presidente Antonio Gaspar, quien ha insistido que nadie estaba preparado para esta pandemia.

Sin embargo, hablando de solidaridad, ambos gobiernos han sabido responder ante las demandas de la sociedad, con entrega de despensas, gel antibacterial, cubrebocas, alimentos, etcétera, y ahora responden afirmativamente a los del Consejo Coordinador Empresarial para hacer posible esta casa del Comisario para albergar a quienes necesiten habitarla por algunos días.

Y ese trabajo solidario y constante que ha mostrado la alcaldesa de Acapulco es la que algunos intentan no ver y pretenden ocultar para develar una falsa realidad.

Eso explica las movilizaciones de protesta que algunos grupos de personas realizaron en Acapulco el viernes pasado durante la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La negra intención fue hacerla quedar mal frente al gobierno federal y máximo líder de Morena.

Algunos llegaron a lanzar consignas de renuncia para Adela, sin embargo no lograron atraer la atención del Peje, y se sabe que él tenía presente que habría manifestaciones en su contra y de la presidenta.

Contrario a ello, AMLO dio respuesta a las gestiones de Román Ocampo, de que ayudará a resolver el problema del agua en el puerto y que apoyaría a limpiar la bahía de aguas sucias.

Sin duda un gran anuncio y respuesta a las gestiones de la autoridad portuaria.

Por lo tanto, hasta donde se ve, Adela Román se mantiene en la competencia por la candidatura de Morena, pues por más que lo han intentado no han logrado descarrilarla en ese proyecto ni en sus acciones de gobierno.