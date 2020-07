Inauguran obra vial en celebración del Bicentenario de Tepetlaoxtoc

Autoridades de Tepetlaoxtoc, dentro de los múltiples compromisos que tiene contemplados con la sociedad, son del bienestar social y comunitarios, sobre todo que se preserve el nutrido cultural que trasciende en el ámbito mundial y nacional, por ello, conmemoran a través de la ceremonia el Bicentenario como Municipio Libre y Soberano del Estado de México, el cual fue encabezado por la edil, Ma Eva Bustamante Venegas.



En las oficinas del Palacio Municipal de Tepetlaoxtoc, el Cuerpo Edilicio presentó palabras elocuentes refiriéndose a los compromisos de la Administración, resaltándose dentro de la ceremonia virtual, y difundido a través de las redes oficiales.



En su momento, como parte de la acciones de la conmemoración del Bicentenario de Tepetlaoxtoc, integrantes del Ayuntamiento, aprovecharon para dar el banderazo de la obra de pavimentación del acceso a la cabecera municipal; tramo de la entrada principal –el columpio-, que de momento su trabajo como infraestructura vial llevó un retraso ante la responsabilidad de la Junta Local de Caminos del Edoméx.



El proceso se alargó cierto tiempo, pero dentro de los compromisos que ha venido cumpliendo cabalmente la presidenta municipal de Tepetlaoxtoc, Ma Eva Bustamante Venegas, subrayó que: ’Ustedes saben que la ciudadanía ya nos exigía que se llevará a cabo esta obra por varias razones, no se había podido hacer por parte de la Junta Local de Caminos, se había comprometido apoyarnos a colocar la carpeta asfáltica, pero por precisamente la situación de la pandemia se retrasó’.



’Esta situación, entonces el municipio de Tepetlaoxtoc decidimos llevar a cabo la obra faltante para que concluyamos este trabajo tan importante para nuestro pueblo, es el acceso principal como ustedes pueden ver lo que trabajo el municipio, o la administración pública, fue banquetas guarniciones la base para colocar esta carpeta asfáltica. La junta de caminos se había comprometido a colocar obviamente la carpeta asfáltica de ambos hombros’.



Enfatizando, que: ’Sin embargo no pudo apoyarnos con el hombro del lado poniente solo nos había ayudado con el hombro del lado Oriente nosotros tuvimos que invertir recurso para terminarla pero la junta de caminos ya nos comentó que esa carpeta asfáltica nos la va a reponer en otra obra’.



Previamente, el director de Obras Públicas de Tepetlaoxtoc, Fidel García, expuso los datos de las acciones al dirigirse a los presentes: ’Buenas tardes presidenta municipal, buenas tardes Honorable Cabildo regidores síndico, autoridades que nos acompañan y compañeros de la Administración, así como las empresas que participaron en esta obra y su ejecución; decía nuestra presidenta es una obra con pues que nos costó un poquito de trabajo porque se presentaron diferentes circunstancias pero que al final, como dice un orgullo para este gobierno municipal pues haber concluido y llevado a buen término’.



Finalmente, la alcaldesa Bustamante Venegas, aclaro que: ’Entonces le agradecemos el apoyo también a la junta de caminos gracias a la empresa que los apoyo para realizar esos trabajos Gracias La verdad estoy muy orgullosa me siento muy contenta porque el día de hoy podamos entregar’.



Intensificó, que: ’Esta obra es de beneficio para todos nuestra comunidad sabemos también que era un riesgo al que no se pudiera llevar a cabo entonces por eso nos dimos a la tarea de llevar esta estación les agradezco al personal administrativo; les agradezco al honorable ayuntamiento y bueno nuestro director nos va a dar las especificaciones encuentra en este momento de cómo se llevó a cabo la obra Cuántos kilómetros son A cuántos metros se nos va a especificar le voy a dar el uso de la palabra el director Gracias directo por estar aquí les agradezco al honorable ayuntamiento y bueno nuestro director nos va a dar las especificaciones encuentra en este momento de cómo se llevó a cabo la obra Cuántos kilómetros son.