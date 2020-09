Inauguran Sexta Feria Internacional del Libro del Edomex

TOLUCA, Méx.- 25 septiembre 2020. Con el propósito de fomentar la lectura entre la población, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Deporte, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y el Ayuntamiento de Toluca, unen esfuerzos por sexto año consecutivo para realizar la Feria Internacional del Libro del Estado de México, FILEM 2020.



Esta fiesta literaria se llevará a cabo del 25 de septiembre al 4 de octubre en dos formatos, digital con el 60 por ciento de actividades y el 40 por ciento restante de manera presencial en el Centro Cultural Toluca, con una estricta supervisión de los procesos de sanidad para que las y los mexiquenses tengan una estancia segura.



Así, con el ánimo de reactivar la vida cultural de la entidad, se llevó a cabo la inauguración, presidida por Marcela González Salas, Secretaria de Cultura y Deporte de la entidad, Alfredo Barrera Baca, Rector de la UAEM, y Cecilia Portilla, en representación de Juan Rodolfo Sánchez Gómez, Presidente municipal del Ayuntamiento de Toluca, quienes coincidieron en la importancia de impulsar estos eventos para fomentar la sana convivencia, el aprendizaje y la cultura.



’En esta ocasión, autores, lectores, editores y organizadores, hemos hecho un gran esfuerzo para no dejarnos vencer, para demostrar que FILEM no se rinde y que deseamos honrar nuestro compromiso con el público que, año con año, espera este encuentro.



’Como saben, debido a la situación sanitaria que vivimos, algunas ferias del libro –en México y el mundo– han sido postergadas o definitivamente canceladas. En nuestro caso, hemos decidido adaptarnos y brindar una oferta propia a los tiempos que vivimos, siguiendo los protocolos de seguridad e higiene, que marcan las autoridades sanitarias, tomamos la decisión de seguir adelante, ya que la contingencia nos enseñó que el arte y el deporte son indispensables en nuestra vida’, compartió la titular de Cultura y Deporte del Edoméx.



Por su parte, Cristina Rivera Garza, escritora mexicana galardonada con el Premio FILEM 2020, felicitó y agradeció a las autoridades la organización de esta Feria del Libro.



’Cuando me hicieron la invitación, acepté porque tengo lazos especialmente con Toluca, estos lazos tan largos es que mi familia y yo llegamos a vivir aquí en 1976, estudiamos aquí en escuelas públicas y me parece importantísimo apoyar la educación pública y la cultura pública’, declaró al recibir el galardón.



Finalmente, el Rector de la máxima casa de estudios mexiquense antes de dar la declaratoria inaugural expresó su gratitud a todas las instituciones por sumar esfuerzos para llevar a cabo esta sexta edición de tan memorable evento.



’Se trata de una celebración que ha venido a formar nuevos públicos, muchos son los jóvenes que aguardan el inicio del otoño para consultar el programa de la FILEM, para escuchar de viva voz a sus autores favoritos.



En esta ocasión el invitado es el cuento y por ello contará con importantes invitados que hablarán de este género como Enrique Serna y Juan Villoro.



’Sean amorosos con ustedes mismos y regálense un libro que pueden adquirir en esta FILEM, porque este evento es para bien de todos nosotros", agregó.



Durante 10 días los eventos más relevantes serán transmitidos en Facebook y Twitter, @FilemMX, así como actividades de cada institución participante, por medio de tres salas digitales: ’Amparo Dávila’ en @CulturaEdomex, Sala ’Rosario Castellanos’ en @EditorialUaem, @SCulturaUAEM y @dpartistica, así como ’Juan Rulfo’ en @DirCulturaToluca.



La programación puede consultarse en las redes de la Feria, Facebook y Twitter @FilemMx, y para asistir al Centro Cultural Toluca deben seguir las recomendaciones sanitarias correspondientes como el uso obligatorio de cubrebocas, uso de gel antibacterial, limpieza constante de manos, sana distancia, aforo limitado.



Cabe señalar que al término de las actividades los espacios recibirán la sanitización correspondiente.



En línea pueden visitar el sitio web de las casas editoriales que participan de manera digital y, por primera vez, adquirir libros en www.filem.mx, además de las 15 editoriales ubicadas en el Centro Cultural Toluca de 11:00 a 17:00 horas.