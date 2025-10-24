Inauguran 2do Foro de prevención del maltrato animal; es EdoMéx referente nacional en atención a seres sintientes

TOLUCA, Estado de México.- Con el objetivo de fortalecer las políticas públicas para la protección y el bienestar animal en el Estado de México, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez inauguró el Segundo Foro de Prevención del Maltrato Animal en el EdoMéx, en el que participaron expertos, integrantes de instituciones públicas estatales y municipales, asociaciones civiles, universidades y la ciudadanía mexiquense.



’Hoy se trabaja con una visión integral donde el bienestar animal forma parte de la justicia, la seguridad y el desarrollo humano, hoy el Estado de México se consolida como ejemplo nacional’, resaltó Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, en representación de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



En el Segundo Foro, realizado en el Centro de Convenciones del EdoMéx, se impartieron cuatro conferencias sobre la prevención, detección y castigo del maltrato animal, las buenas prácticas y el cuidado responsable de los seres sintientes, las estrategias institucionales para el bienestar animal y un análisis del maltrato animal como antesala de la violencia social.



"Cada acción, cada rescate, cada adopción, cada nueva política pública es un peldaño que nos acerca a una sociedad más empática, más justa y más consciente de la vida que nos rodea’, señaló Alma Diana Tapia Maya, Directora General de la CEPANAF.



En el Foro, donde también se instaló un estand de adopción de michis y lomitos, Carlos Alberto Hernández Leyva, Subsecretario de la Policía Estatal mexiquense declaró que la prevención social del delito no solo se limita al ámbito humano, sino también se extiende a los seres sintientes para lo que se requiere seguir trabajando de manera conjunta.



En el Estado de México ya se han implementado acciones de atención a seres sintientes, como las Caravanas de Bienestar Animal, el Programa Ético de Control de la Sobrepoblación Animal y la Estrategia CERA (Captura, Esteriliza, Educa, Resguarda y Adopta).



El Segundo Foro se llevó a cabo gracias a la coordinación instruida por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM), la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), así como de diversas asociaciones civiles y la sociedad mexiquense.



Al evento también asistieron Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad del Estado de México; Dilcya García Espinoza de los Monteros, Fiscal Central para la Atención de los Delitos Vinculados a la Violencia de Género y Víctor Manuel Benítez Hernández, Encargado del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.



Así como María Guadalupe Ortiz Cruz, Directora General del Centro de Prevención del Delito del EdoMéx, presidentas y presidentes municipales y autoridades educativas.