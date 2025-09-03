Inauguran alumbrado público alusivo a festejos patrios en Texcoco

Con una convocatoria a vivir las Fiestas Patrias con luz y color en todos los hogares texcocanos, el gobierno municipal de Texcoco inauguró el alumbrado público alusivo a estos festejos, iluminando con motivos patrios el Jardín Constitución, el Palacio del Ayuntamiento de Texcoco, oficinas públicas y vialidades principales.



El centro del Jardín municipal de Texcoco fue el escenario en donde se realizó el encendido del alumbrado patrio por parte del presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez, que estuvo acompañado por la presidenta honoraria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Texcoco, integrantes del cuerpo de gobierno, así como directores de las diferentes áreas de la administración municipal, entre ellos el Director de Servicios Públicos Andrés Barrón.



’Texcoco tiene historia y hoy la estamos viviendo con nuestros festejos patrios y el nacimiento de Texcoco como municipio del Estado de México’, dijo el presidente municipal Texcocano, quien invitó a todas y todos los ciudadanos de este municipio para que se sumen adornando su casa con colores patrios.



Recordó que hoy se está trabajando por el embellecimiento de Texcoco en sus calles y en el jardín municipal, para ofrecer un espacio público incluyente para toda la ciudadanía, espacio en donde en breve concluirán los trabajos de rehabilitación.



Explicó que ya se tiene listo el programa de fiestas patrias, con un programa cultural y artístico acorde a estas fiestas y que a partir del día 14 de septiembre se estará proyectando en el jardín municipal un espectáculo inmersivo que representará la historia gráfica de Texcoco.



Estas fiestas patrias nos recuerdan nuestras raíces como mexicanos, pero no debemos olvidar nuestras raíces como texcocanos, por ello participemos de manera activa en un festejo incluyente para toda la familia, adornando sus casas con motivos patrios, pero sobre todo en paz para tranquilidad de nuestras familias.