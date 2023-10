Inauguran banco del bienestar en zona de la montaña en Texcoco

Inaugura Gobernadora Delfina Gómez sucursal del Banco del Bienestar en San Jerónimo Amanalco, Texcoco



• Cuenta el Estado de México con 166 sucursales del Banco del Bienestar.



• La Cuarta Transformación es cambiar conciencias y también como gobernantes, para servir y no para servirnos, afirmó la Mandataria estatal.



TEXCOCO, Estado de México. La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, inauguró una nueva sucursal del Banco del Bienestar en Texcoco, lo que representa un esfuerzo y un paso importante para la dispersión de los recursos para las y los beneficiarios de los distintos programas sociales que entrega el Gobierno de México, especialmente en las comunidades más vulnerables.



En esta gira de trabajo, la Gobernadora visitó la colonia San Jerónimo Amanalco, donde agradeció a los ejidatarios, ciudadanos y autoridades municipales que donaron los terrenos para la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar en la entidad.



’Este Banco del Bienestar, indudablemente es un beneficio para toda la población, efectivamente ya no van a tener que estar yendo hasta Texcoco, a lo mejor para ir a cobrar y luego les sale más caro el caldo que las albóndigas, porque tienen que tomar su taxi’, sostuvo.



Indicó que el trabajo en equipo y coordinado permite conseguir metas y logros, en este sentido, apuntó que la colaboración de la administración estatal con el Gobierno de México trae beneficios a las y los mexiquenses, mediante los diferentes programas sociales que impulsa el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



Por tal motivo, la Gobernadora Delfina Gómez agradeció al Mandatario federal por apoyar a mujeres, campesinos, personas con discapacidad, adultos mayores, estudiantes, jóvenes, niñez, madres solteras, entre otros, lo cual dijo, forma parte de los cambios que trae consigo la Cuarta Transformación en el Estado de México.



’Hablar de la Cuarta Transformación, no solamente es decir vamos a cambiar, y cambiar no solamente significa cambiar la pintura o un espacio físico, sino también conciencias, y algo que estamos haciendo, que nos ha pedido nuestro Presidente, es que cambiemos como gobernantes, como servidores públicos, que realmente estemos para servir y no para servirnos’, afirmó.



La Maestra Delfina Gómez manifestó que su gobierno ya analiza acciones para apoyar a los diferentes sectores de la población como lo son caminos y brechas saca cosechas para las y los campesinos mexiquenses, así como en temas de bacheo y la adecuación de instalaciones hospitalarias porque algunos no están funcionando.



Carlos Torres Rosas, Secretario Técnico del Gabinete de Presidencia y Coordinador General de Programas para el Bienestar, señaló que la puesta en operación de esta sucursal bancaria es parte del proceso de consolidación del mecanismo de dispersión de recursos de los programas sociales que promueve el Gobierno de México.



Enfatizó que el Estado de México es la entidad que más apoyos recibe de parte de la federación, con una inversión de 57 mil millones de pesos, en beneficio de 2.7 millones de personas.



Asimismo, precisó que el Comité del Banco del Bienestar de esta localidad estará conformado por personas que trabajan en los diferentes programas sociales y cuyo objetivo es consolidar el esfuerzo que se está haciendo en este rubro.



Por su parte, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, Director General del Banco del Bienestar, destacó que esta institución es un eje de la política social federal, ya que tiene la tarea de aglutinar a 25 millones de beneficiarios de los programas sociales que impulsa el Gobierno de México.



Detalló que el Estado de México cuenta con 166 sucursales del Banco del Bienestar, tan solo en Texcoco funcionan cinco y la meta es llegar a siete, mientras que a nivel nacional operan 2 mil 369, las cuales atienden a las comunidades más alejadas del país.



Estuvieron en este evento, Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar del Estado de México; Axayácatl Emiliano Ramírez Chávez, Delegado Estatal de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México; y Sandra Luz Falcón Venegas, Presidenta Municipal de Texcoco.