Inauguran centro de capacitación de transporte de carga en Chimalhuacán

Con el objetivo de profesionalizar a las y los operadores del transporte de carga y fortalecer la seguridad, eficiencia y competitividad del sector, la Secretaría del Trabajo del Estado de México, a través del Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial (ICATI) y la Escuela de Artes y Oficios (EDAYO) Chimalhuacán I, inauguró el Segundo Centro de Capacitación de Autotransporte de Carga Federal.



La presidenta municipal, Xóchitl Flores Jiménez, destacó que este proyecto refleja el esfuerzo y compromiso del gobierno estatal encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez para fortalecer la capacitación no solo en Chimalhuacán, sino también en municipios como Nezahualcóyotl, Texcoco, Chicoloapan y Los Reyes La Paz.



Subrayó que la apertura de este segundo centro a nivel estatal generará mejores oportunidades de empleo digno para miles de mexiquenses.



La alcaldesa invitó a la población a aprovechar este espacio que cuenta con equipo especializado para preparar, actualizar y certificar a operadoras y operadores, garantizando un servicio más seguro y eficiente que refuerce la economía y la competitividad del Estado de México.



El secretario del Trabajo del Estado de México, Norberto Morales Poblete, señaló que este centro, equipado con un simulador de los únicos 27 que existen en el país, fortalece la formación de quienes todos los días movilizan la economía nacional.



Recordó que el autotransporte de carga es un sector estratégico que conecta industrias con mercados y garantiza el abasto de bienes, por lo que resulta indispensable brindar capacitación y certificación que permita ejercer la labor con seguridad y profesionalismo.



Por su parte, el director del ICATI, Zenón Vargas Martínez, explicó que la capacitación impartida permitirá a los conductores tramitar la licencia federal de autotransporte sin requisitos adicionales, lo que representa un avance hacia el empleo formal y responsable.



En el mismo sentido, el delegado de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR), Carlos Salas Buz, resaltó que este esfuerzo contribuirá a la seguridad vial y al fortalecimiento de un sector que moviliza más de 5 mil 650 millones de toneladas de mercancías al año.



Finalmente, Gonzalo Espina Miranda, director general de Centros de Formación para el Trabajo, aseguró que la inauguración simboliza la colaboración entre instituciones públicas y el sector productivo para construir un México más competitivo y justo, donde la educación se consolida como motor del desarrollo.



En el evento también estuvieron presentes el subsecretario de Educación Media Superior del Estado de México, Carlos Alberto Salgado Treviño; la subdirectora regional de Educación Básica de Texcoco, Elvira Marín Sánchez; el director del EDAYO Chimalhuacán, Alejandro Centeno Martínez; el diputado local por Chimalhuacán, Samuel Ríos Moreno; y el director general del CECYTEM del Estado de México, Joel Cruz Canseco.



Con esta inauguración, Chimalhuacán se consolida como un punto estratégico para la capacitación en el Estado de México, albergando un espacio que impulsa la profesionalización de operadores, genera oportunidades laborales y fortalece el desarrollo económico y social de la región.