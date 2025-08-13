Inauguran en Tezoyuca oficinas para tramitar becas ’Rita Cetina’ y ’Benito Juárez’

El presidente municipal de Tezoyuca Edgar Morales Ávila, inauguró en compañía de autoridades estatales y federales, el Centro de Atención de Becas para el Bienestar, espacio donde padres, niños y jóvenes podrán resolver sus dudas, realizar el trámite, así como recibir su tarjeta de la beca ’Rita Cetina’ y ’ Benito Juárez’, apoyo educativo del gobierno federal a miles de estudiantes en el país.



Morales Ávila, recalcó que este programa garantiza acceso a la educación, uno de los pilares más importantes de un gobierno, donde todos los niños y niñas tengan el derecho básico y primordial de ser educados.

De igual forma, felicitó a la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora del Estado de México Delfina Gómez Álvarez, porque al preocuparse por los niños y jóvenes, se están preocupando por México, por el Estado de México y por Tezoyuca.



’Siempre lo he dicho, lo más preciado que tenemos como familias son nuestros niños’, por ello reconozco a los padres que están aquí, porque están invirtiendo su tiempo para realizar el trámite, tener acceso a la educación, que es una herramienta para tener mejores condiciones de vida.

De igual forma, el presidente municipal, destacó que cuando el gobierno federal, estatal y municipal, trabajan de manera conjunta, los beneficiados son los ciudadanos.



Cabe destacar que este lugar se encontraba en el abandono y ahora ya cuenta con mobiliario, mantenimiento, servicios de luz y agua, computadoras con internet para la atención de los estudiantes de Tezoyuca y los de cualquier otro municipio que busquen asesorías sobre las becas.