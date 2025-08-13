Inauguran en Tezoyuca oficinas para tramitar becas ’Rita Cetina’ y ’Benito Juárez’

Educación
Agosto 13, 2025
16:56 hrs.
Gabriela Hernández González › todotexcoco.com
El presidente municipal de Tezoyuca Edgar Morales Ávila, inauguró en compañía de autoridades estatales y federales, el Centro de Atención de Becas para el Bienestar, espacio donde padres, niños y jóvenes podrán resolver sus dudas, realizar el trámite, así como recibir su tarjeta de la beca ’Rita Cetina’ y ’ Benito Juárez’, apoyo educativo del gobierno federal a miles de estudiantes en el país.
Morales Ávila, recalcó que este programa garantiza acceso a la educación, uno de los pilares más importantes de un gobierno, donde todos los niños y niñas tengan el derecho básico y primordial de ser educados.
De igual forma, felicitó a la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora del Estado de México Delfina Gómez Álvarez, porque al preocuparse por los niños y jóvenes, se están preocupando por México, por el Estado de México y por Tezoyuca.
’Siempre lo he dicho, lo más preciado que tenemos como familias son nuestros niños’, por ello reconozco a los padres que están aquí, porque están invirtiendo su tiempo para realizar el trámite, tener acceso a la educación, que es una herramienta para tener mejores condiciones de vida.
De igual forma, el presidente municipal, destacó que cuando el gobierno federal, estatal y municipal, trabajan de manera conjunta, los beneficiados son los ciudadanos.
Cabe destacar que este lugar se encontraba en el abandono y ahora ya cuenta con mobiliario, mantenimiento, servicios de luz y agua, computadoras con internet para la atención de los estudiantes de Tezoyuca y los de cualquier otro municipio que busquen asesorías sobre las becas.
El Centro de Atención de Becas para el Bienestar, está dentro del edificio de la Biblioteca Digital, ubicada en calle Moctezuma #6, barrio La Concepción, Tezoyuca y brindará atención de lunes a viernes de 9 a 5 pm.
En este evento estuvieron presentes: Lic. Perla Ivón López Ortega, jefa del Departamento de Vinculación del Gobierno del Estado de México, región Texcoco; Lic. Eliezer Contla Sandoval, comisionado municipal; Lic. María Victoria Anaya, representante del Programa Bienestar; Ana Cecilia Cruz Garduño, en representación del Gobierno del Estado de México.