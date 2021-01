Incendian mayor fábrica de vacunas en el mundo

El pasado jueves ocurrió un incendio en un edificio del Instituto Serum en India, el mayor fabricante de vacunas del mundo y que actualmente producen la vacuna contra el Covid, al menos cinco personas murieron en el lugar.



Las televisiones indias mostraron una enorme humareda sobre la sede del instituto Serum, donde se producirán mil millones de dosis de las inyecciones contra el Covid-19 desarrolladas por AstraZeneca y la Universidad de Oxford.



Sin embargo, según estos medios y la propia empresa, el incendio fue declarado en un lugar que está en obras, apartado de las instalaciones donde están produciendo las vacunas contra el SARS-COV-2 y que están almacenadas 50 millones de dosis.



"Las instalaciones de producción de vacunas no se vieron afectadas y el incendio no tendrá impacto en la producción", declaró a la AFP una fuente del instituto Serum, confirmando que "el fuego se produjo en la nueva fábrica en construcción".



Sin embargo fueron hallados cinco cadáveres entre las ruinas del edificio luego que los bomberos lograron apagar las llamas, indicó Murlidhar Mohol, alcalde de Pune en el estado de Maharashtra.



Añadió que las víctimas probablemente eran albañiles. Dijo que no se ha esclarecido la causa del siniestro ni se ha calculado la magnitud de los daños.



Ni la policía ni la empresa se han pronunciado hasta ahora sobre las causas del incendio.









El mes pasado en entrevista con AP, Poonwala anunció planes de aumentar la capacidad de producción de mil 500 millones a 2 mil 500 millones de dosis anuales para fines del 2021. La construcción del nuevo edificio era parte de esos planes.



De las más de 12 mil millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus que se producirán este año, los países ricos ya han comprado unas 9.000 millones. El Instituto Serum probablemente fabricará la mayoría de las vacunas para las naciones en desarrollo.



India, con 1,300 millones de habitantes, es, en cifras, el segundo país del mundo más afectado por el Covid-19, después de Estados Unidos, con 152,869 muertos y 10.6 millones de contagios, pero su tasa de mortalidad es baja. Con información de EL FINANCIERO