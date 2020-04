Incendian vehículos manifestantes en Chihuahua porque les querían quitar su agua

El pasado jueves campesinos del municipio Delicias incendiaron algunas camionetas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en protesta porque extrajeron agua de la presa La Boquilla, en Chihuahua.



La Comisión Nacional del Agua (Conagua) aprovechó el confinamiento general ordenado por el gobierno de Chihuahua, para enviar a elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Policía Federal, para abrir las compuertas de una de las principales presas de agua de la entidad, La Boquilla, para dirigirla al estado de Tamaulipas.



El mes pasado, la titular de la Conagua, Blanca Jiménez, se comprometió con el gobernador Javier Corral Jurado a esperar que pase el ciclo agrícola (junio o julio) para otorgar el pago del agua a Estados Unidos, según lo establece el Tratado Internacional de Agua de 1944, que pone como límite del pago al mes de octubre, como cada año.



Sin embargo, la titular de la Conagua incumplió y lanzó una ofensiva contra la comunidad agrícola de la zona centro sur de la entidad, que salió a quemar unidades de la Conagua, a desarmar a los elementos de la Guardia Nacional y estaban dispuestos a llegar a acciones mayores, cuando la dependencia ordenó cerrar las compuertas.



La Conagua emitió un boletín durante la jornada violenta, en el que aseguraba que Javier Corral estaba enterado de ese operativo, pero esta información fue desmentida por él mismo a través de un comunicado del gobierno chihuahuense.



Al final de la jornada, el gobernador advirtió que esa decisión puso en riesgo no sólo la seguridad física de la población y los agentes. ’Uno de los mayores riesgos es el riesgo sanitario, el que es producto de esa congregación de las personas’.



Y es que la zona centro sur es agrícola. Los habitantes de la región salieron enfurecidos con cubrebocas, palos, accesorios suficientes para incendiar vehículos oficiales.



Los manifestantes cerraron por horas las carreteras de Camargo a Jiménez, y en Lázaro Cárdenas, del municipio de Meoqui.



Las compuertas fueron abiertas anoche y apenas esta tarde lograron que la Conagua las cerrara.



El director de Fomento Agropecuario de la Secretaría de Desarrollo Rural del estado, Martín Solís Bustamante, dio a conocer alrededor de las 16:00 horas de este jueves que cerraron las compuertas y de 110 metros cúbicos por segundo que estaba corriendo, bajó a 48 metros cúbicos, sólo para extraer lo necesario para los agricultores y la demás ciudadanía de la región



César Méndez Salgado, director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento en el municipio de Camargo, donde se ubica la presa La Boquilla, denunció al medio local Impacto Camargo que Conagua provocó la situación por incumplir el acuerdo.



’No se puede pensar o concebir, cómo busca el gobierno federal, lastimar, llevarse el agua, aprovechar una situación tan delicada como la tenemos en la emergencia sanitaria, por el Covid-19, para tratar de hacer eso, es un robo en despoblado. Ahora no podemos decir tampoco que fue un suceso no planeado, estaba bien planeado. Con tiempo llegó la Policía Federal, con tiempo llegó la Guardia Nacional ya equipada con escudos, ya estaban’, dijo el funcionario.



Todos sabemos qué significa una sequía (…) entendemos perfectamente que eso sí nos va a pegar. El coronavirus tal vez, no sé, no lo conocemos. Pero el otro tema sí lo conocemos y sabemos cómo nos afecta’.



La gente de Camargo y otros municipios estaba dispuesta a todo para defender el agua, acepta el funcionario, y detalla que el cierre de las compuertas no es porque Conagua cedió, sino porque ellos provocaron la situación, provocaron al pueblo.



Refirió el momento en el que elementos del Ejército aventaron una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad contra un grupo de gente, en el que se encontraban niños y mujeres. Atropellaron a una persona.



’En el momento en que atropellan al buen amigo Barajas, ya está mejor yo estaba a espaldas de esa situación. La gente incendia la camioneta, la dejan arriba y lo que hace la Guardia Nacional es empujar la camioneta ardiendo hacia la población. Había niños, había mujeres, había adultos mayores, desafortunadamente el buen amigo Barajas no se pudo quitar ¿Y quién hizo eso? El Ejército’. Patricia Mayorga | PROCESO

Protestas en Chihuahua por la decisión del @GoblernoMX de vaciar la presa Boquilla para enviar agua a EEUU 🇺🇸.

Incendian vehículos de @conagua_mx

Una pregunta @lopezobrador_:

¿Por qué en Chihuahua no se consultó al pueblo? pic.twitter.com/PXNd3uvOfV — Armando Herrera 🇲🇽 (@armandoextremo) March 26, 2020