Incendio arrasó con 11 autobuses en San Felipe del Progreso, Estado de México

MARIO C. RODRÍGUEZ



San Felipe del Progreso / 01.01.2021 11:57:30

Durante los primeros minutos de este 2021 por lo menos 11 autobuses de la línea ’Pegaso’ fueron consumidos en un incendio en el municipio de San Felipe del Progreso. De acuerdo con reportes no hubo personas heridas o detenidas por este hecho, que se presume fue iniciado por la quema de pirotecnia.



A través diversos videos difundidos en redes sociales se reportó que el incendio comenzó después de la media noche en el patio ubicado en las calles Alberto Garduño, esquina con Guadalupe Sánchez, de este municipio del norte del estado.



En una de las grabaciones se observa que algunos camiones fueron consumidos por el fuego, el cual se prolongó por cerca de dos horas. Para la mitigación del mismo, por lo menos se requirió de la presencia del cuerpo de bomberos de San Felipe del Progreso y de entidades vecinas que acudieron a este llamado.



El saldo reportado por este siniestro es de 11 unidades, de acuerdo con una fuente consultada de la empresa involucrada y las pérdidas se estiman del orden de hasta 50 millones de pesos, pero serán los mismos concesionarios los que confirmarán esta cifra preliminar.



En este mismo patio de encierro había camiones de otras empresas, como ’Mensajero’ e ’Insurgentes’, las cuales operan principalmente en el norte del Estado de México, sin embargo, no se reportó que alguna de ellas resultara involucrada.