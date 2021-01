Incendio en el Metro, sin pastizales

Un incendio en la Central de Control 1, de la calle de Delicias, en la Delegación Cuauhtémoc provocó el cierre de las estaciones en el Centro Histórico de la ciudad de México y este lamentable hecho que dejó sin servicio a millones de usuarios, se asoció al que hubo en la subestación eléctrica de la CFE de Coyoacán y al que dejó sin luz a 10.3 millones de usuarios por la quema de pastizales en Tamaulipas.

En el Centro Histórico de la CDMX no hay pastizales y se esperan los dictámenes oficiales para conocer –si es que no falsifican nuevos documentos de protección civil-, mientras, el ex director del Metro y diputado al Congreso Local de la capital del país, Jorga Gaviño, opina que estas instalaciones deberían de haberse sustituido desde hace 20 años y, cuando menos, paulatinamente, irlas cambiando y no se hizo.

Dijo que el Congreso local autorizó 38 mil millones de pesos ’una inversión enorme que se va a hacer a partir de este año para modernizar las líneas 1,2 y 3, básicamente la línea 1. Lo autorizamos de manera unánime todos los partidos políticos porque sí es necesario este recurso para la modernización del Metro’, subrayó.

’Un servicio público no se puede prestar si no es con una seguridad, digamos lógica, hacia los usuarios, sin la garantía de una seguridad absoluta y por eso es muy importante que el estado garantice las buenas instalaciones, la buena funcionalidad y, la adecuada seguridad para todos los que utilizamos el servicio público’. Queda pendiente la explicación oficial del hecho.

TURBULENCIAS

Crecen contagios de covid-19

Zoé Robledo, director del IMSS, anunció la reconversión hospitalaria de ocho estados de la República –Hidalgo, Querétaro, Puebla, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco y Michoacán- ante el incremento de los contagios de covid-19, que llegan ya a 1.5 millones de acuerdo a la secretaría de Salud, y que hacen que la ocupación hospitalaria esté a más del 80% en el país…En Oaxaca, en los últimos días anunciaron que dieron positivo al SARS_Vo2 el gobernador Alejandro Murat, el secretario de Administración Germán Espinoza y el presunto precandidato del PRI al gobierno del estado, diputado Alejandro Avilés, en tanto que se afirma que la entidad se encuentra en naranja, pero la realidad señala que es en rojo…En la ciudad de México, ante los argumentos del sector restaurantero de que ellos sí acatan las medidas sanitarias correspondientes y sus establecimientos no son fuente de contagio, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum anunció apoyos adicionales para el sector, que podrá laborar bajo nuevas disposiciones…Y el jefe de Epidemiología, José Luis Alomía, aseguró que México no exigirá prueba negativa a los viajeros como ocurre en otros países, pues se guían con las normas establecidas por la OMS ya que las pruebas no son definitivas. Una persona puede dar negativo al momento de hacérsela pero no es garantía de que es inmune, puede contraer el mal en uno o dos días más; lo efectivo es hacer pruebas en personas con síntomas, no con las que no los tienen…El presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal, anunció que se aplazará la sesión extraordinaria acordara para el 15 de enero a efecto de resguardar la salud de los legisladores y dejar los asuntos pendientes, como la nueva Ley del Banco de México, de la FGR, entre otros, para fechas en que las condiciones sean adecuadas…Sería una imposición la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero con toda la avalancha de opiniones en contra por su pésima conducta, y más si en el remoto caso llegara a ocupar el Palacio de Gobierno de Chilpancingo. Sería una afrenta a los guerrerenses…

