Incertidumbre en Escuelas del Edoméx, no hay insumos mínimos para prevenir algún contagio

Este martes, al regresar del puente del último fin de semana, padres de familia y alumnos se encontraban desconcertados, por las medidas que se iban a tomar en las escuelas para enfrentar posibles contagios de coronavirus.



Autoridades escolares informaron a los padres de familia, que si un alumno presentaba algún síntoma sospechoso de contagio, sería mejor regresar a casa y seguir las recomendaciones médicas, asi mismo, aquellos padres de familia que decidieran no dejar sus hijos en la escuela podrían llevárselos sin mayor problema.



Mencionaron, qué en estos momentos no cuentan con los insumos necesarios para realizar las mínimas pruebas de un posible contagio, cómo sería checar al menos la temperatura a los alumnos que presentarán algún síntoma.



Aseguraron que los padres de familia que decidan no llevar a sus hijos a la escuela estos tres días, no habrá ninguna sanción para sus hijos y se estarían presentando hasta el próximo 20 de abril, en tanto, los profesores tendrán consejo técnico para determinar en conjunto con las autoridades educativas del Estado, la forma en qué se van a recuperar los 15 de suspención de clases.