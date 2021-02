Inclusión financiera, herramienta para impulsar desarrollo regional

La Banca de Desarrollo tiene el gran reto de lograr la inclusión financiera para que los pequeños productores del país puedan tener acceso a instrumentos financieros, que les permitan impulsar el crecimiento de la economía regional y así, integrarse al desarrollo nacional, coincidieron en señalar funcionarios del Gobierno de México.



En el marco de la clausura virtual del ’Programa de Capacitación para Candidatos a Agentes Estatales’, E (FND) para lograr el verdadero objetivo de la Banca de Desarrollo, particularmente en el sector rural, y revertir la tendencia del pasado, en donde la cartera de crédito de esta institución estaba sesgada hacia los grandes acreditados y se descuidaba a los que más lo necesitaban.



Tras destacar que sólo 9.9 por ciento de las 5.3 millones de Unidades Económicas Rurales en México tienen acceso al crédito, dijo que es necesario ser accesible, pero también cuidar los préstamos para tener la sustentabilidad financiera, buscando el equilibrio regional, ya que es claro que somos un país extraordinariamente desigual en donde estados como Nuevo León son 4 veces más ricos por persona que un estado como Oaxaca.



’Si ustedes quieren y esa es la aspiración más importante que tendrá la FND, lograr llegar a un productor más pequeño tiene costos administrativos importantes y si quieren que no sean cargados en una tasa de interés más alta a sus acreditados, van a tener que buscar líneas de eficiencia, de reducción en los costos de operación, de tal forma que la eficiencia se traduzca no necesariamente en mayor utilidad para la Financiera sino en mayor beneficio para los trabajadores del campo mexicano’.



Por su parte, el director general de la Financiera Nacional de Desarrollo, Baldemar Hernández Márquez, expresó que a través de este tipo de capacitaciones se da pie a la transformación del campo, e impulso para que los productores, principalmente los de menor escala, para que tengan acceso a un crédito seguro, oportuno, barato y flexible.



Resaltó también la constante participación de los candidatos a agentes estatales, así como del personal de la propia institución interesados en expandir sus conocimientos sobre la operación y las estrategias financieras de las que hace uso el organismo de la Banca de Desarrollo para hacer posible llegar soluciones a los productores del país.



Asimismo, puntualizó que mediante la colaboración con otras instituciones como las secretarías de Agricultura y del Bienestar, así como con el Banco del Bienestar, los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Telecomm y los Centros Integradores para el Desarrollo, se podrá llegar a más personas y en los lugares más apartados, a fin de avanzar en la inclusión financiera de la población, como lo instruyó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.



Como institución, aseveró, ’tenemos que llegar a la gente, somos un instrumento para que la gente pueda tener un desarrollo y ser autosuficientes, a fin de convertirnos en verdaderos agentes de cambio en el desarrollo rural del país’.



Por su parte, la titular de la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Sara Sandin Orea, resaltó las acciones de coordinación y capacitación que ha implementado la FND para hacer más accesible y oportuno el crédito al campo, así como buscar ampliar el número de productores que son beneficiados con este tipo de instrumentos financieros.



’Creo que es fundamental este programa, porque soy una convencida de que la capacitación juega un papel primordial para el logro de las tareas y proyectos que esta gran institución tiene, dado que es el proceso mediante el cual las y los compañeros de la Financiera mejoren el desempeño de sus actividades con un sentido ético, de forma profesional y permitiendo que esta entidad de fomento sea más innovadora y eficiente en el logro de sus metas’, recalcó.



Señaló además que los pequeños productores del sector rural juegan un papel predominante en los esfuerzos que realiza la FND, toda vez que como lo refiere el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, este segmento de la población es un sector estratégico para lograr la autosuficiencia alimentaria y el rescate al campo.



Al respecto, la directora del Banco del Bienestar, Diana Álvarez Maury, consideró fundamental que este banco de desarrollo pueda llevar servicios financieros a las personas que han estado más excluidas y en los lugares más remotos del país, en donde históricamente, las comunidades no han tenido acceso a servicios y educación financiera.



Destacó que el Banco del Bienestar es la institución que va a poder hacer efectivos sus derechos sin intermediarios, y sin la zozobra de ver si llega o cómo llega cada uno de los pagos.



También resaltó que desde la Banca de Desarrollo se crearán productos de acuerdo a las necesidades territoriales, con productos para las mujeres, que tengan que ver más con los campesinos o con diferentes productores, lo que se hará de la mano de instituciones como Financiera Nacional de Desarrollo.



Por eso, ’el Banco del Bienestar, junto con Financiera, va a generar algunos productos. Hemos dicho, por ejemplo, la visión del crédito, que sea un crédito barato, que sea un crédito accesible, que sea oportuno y sea flexible’.



Por su parte, el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Juan Pablo Graf Noriega, reconoció a la Financiera por lo ambicioso del programa, así como a los candidatos por su participación en este innovador curso de capacitación, a quienes invitó a continuar profesionalizándose y fortaleciendo sus capacidades en miras de mayor eficacia y eficiencia.



Resaltó también el papel y rol de la FND como tomadora de riesgo, agente de cambio e inclusión financiera, así como palanca de desarrollo del país, ’la Financiera Nacional de Desarrollo, a través de agentes, tiene la posibilidad de llegar a sectores agropecuarios, rurales, forestal y pesquero, ejecutando acciones orientadas a detonar el cambio, otorgando crédito de manera sustentable, ejecutar programas en materia de financiamiento rural y 4 promover ante instituciones nacionales e internacionales, orientadas a la inversión del financiamiento, proyectos productivos que impulsen el desarrollo ambiental.’



Durante el encuentro, el director general adjunto de Promoción de Negocios y Coordinación Regional de FND, Ignacio Gómez Trápala, destacó que el objetivo primordial del programa de capacitación fue que los aspirantes adquirieran los conocimientos que requiere un Agente Estatal de la FND y la manera de coordinarse en todos los ámbitos de cada región a la que accederán, así como su vinculación con los ámbitos público, social y privado y el desarrollo de programas y proyectos viables para el otorgamiento de un crédito seguro y sostenible.



El curso, informó, comenzó el 18 de enero y tuvo una duración de 183 horas; todos los días se conectaron un promedio de 170 personas y se inscribieron 29 interesados por el mismo número de estados de la República.



En el evento de clausura también estuvo presente el director general de FIRA, Alan Elizondo Flores