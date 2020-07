Inconcebible que IEPC coarte la libertad de expresión: Activista

Ante la expulsión de la ex diputada federal, Teresa Mojica Morga, de la sala virtual convocada por el Instituto Estatal de Participación Ciudadana (IEPC) el pasado martes, durante el Foro de Análisis de la Reforma Político Electoral, la activista feminista, María de Jesús Martínez Hernández, denunció que el atropello de la libertad de expresión de la ex representante popular, se trata de violencia institucional de género, ejercida a todas luces, por lo que llamó al titular del organismo a ofrecer una explicación sobre lo ocurrido.



A través de redes sociales, la también representante de la Fundación Afromexicana, Petra Morga, evidenció que al señalar la violencia política que sufrió Beatriz Mojica en las elecciones de 2018 ,ejercida por su oponente electoral, misma que fue denunciada ante la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos, fue sacada del grupo sin ningún motivo aparente.



’Amigos hoy entre al Foro Virtual: Análisis de la Reforma Político Electoral en Guerrero, escuché ponencias muy interesantes de las participantes y pidieron que hiciéramos preguntas y yo hice la pregunta siguiente, vease aquí en la foto, e inmediatamente después de eso me sacaron de dicho Foro Virtual, el INE, el IEPC y [email protected] [email protected] organizadores deben ser serios, más cuando hablan de violencia política de género. En la elección al Senado en 2018, Beatriz Mojica sufrió violencia política y hasta apología del crimen y mi pregunta es sobre una problemática real, así que buscaré a Nazarín Vargas Armenta, presidente del IEPC Guerrero, para pedir una explicación al hecho de que en un evento publico e institucional para garantizar la participación política de las mujeres, sea el que violente nuestro derecho de participación en libertad. Exijo una explicación a lo sucedido’, acotó.



Al respecto, Martínez Hernández fue contundente al decir que el IEPC debe ser un organismo que garantice la libertad de expresión y los derechos electorales de ciudadanas y candidatas, al mismo tiempo que condenó la situación de la que fue objeto Teresa Mojica.



’Estas instituciones y estos foros son financiados con recursos públicos, por lo tanto deberán de ser abiertos y democráticos, pero además transparentar ese dinero y rendirnos cuentas a las y los guerrerenses. No se puede generar violencia contra las mujeres desde una institución o ente gubernamental’, finalizó.