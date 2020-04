PALACIO

Por Mario Díaz



¿Nace el TUCAN?



-Inconformidad anti AMLO recuerda a Madrazo

-Revanchismo electoral, amague al Pacto: Morena

-Gobernadores estiman inequidad en el reparto



TAL parece que a la par de la epidemia Covid-19, poco a poco cobra mayor fuerza la inconformidad de algunos mandatarios estatales ante la supuesta o real parcialidad del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.



Bajo el argumento de que se trata de revanchismo político y de inequidad en el reparto presupuestario, el movimiento de los virreyes aztecas trae a la memoria aquel frente común priísta que se denominó ’Todos Unidos Contra Madrazo’ (TUCOM).



Actualmente, podría estarse gestando el TUCAN (Todos Unidos Contra Andrés) a juzgar por la postura de algunos gobernadores que amagan con retirarse del Pacto Fiscal Federal.



Como es del dominio público ENRIQUE ALFARO, gobernador de Jalisco; MIGUEL RIQUELME, de Coahuila; JAIME RODRÍGUEZ, de Nuevo León; y FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA, de Tamaulipas, han externado públicamente su inconformidad con quien encabeza la Cuarta Transformación.



Llama la atención la pluralidad partidista del citado grupo compacto. Juzgue usted: ALFARO, del Movimiento Ciudadano; RIQUELME, del Revolucionario Institucional; RODRÍGUEZ, independiente; y CABEZA DE VACA por el Partido Acción Nacional.



Al grupo de inconformes deben sumarse otros titulares del Ejecutivo Estatal, sobre todo quienes llegaron a sus respectivos cargos de elección popular bajo las siglas del PAN.



Así como los priístas le ’echaron montón’ al entonces candidato presidencial ROBERTO MADRAZO desde el grupo TUCOM por ’agandallar’ la estafeta tricolor; ahora algunos gobernadores no morenistas han creado un frente común contra el presidente LÓPEZ OBRADOR, lo que podría interpretarse como la gestación del grupo TUCAN.



Los mandatarios del noreste mexicano y el de Jalisco consideran que la Federación no es recíproca a la hora del reparto presupuestario, situación que no les permite crecer ni tampoco enfrentar en mejores condiciones la contingencia sanitaria del momento.



Sin embargo, la respuesta de la 4T es contundente al señalarles que a las finanzas estatales solo no llegan los recursos del ramo 23, toda vez que son entregados de manera directa por la Secretaría de Bienestar del gobierno federal.



También les aclara que recursos extras para la salud les llegan puntualmente solo a las entidades federativas que aceptaron afiliarse al Instituto de Salud y Bienestar (INSABI).



Al margen de a quien le asista la razón, lo único cierto es que la inconformidad de los gobernadores, quiérase o no, está asociada al proceso eleccionario del próximo año.



ALFARO, RIQUELME, RODRÍGUEZ y CABEZA DE VACA saben, bien que saben, que hacer ruido con el amague del retiro del Pacto Fiscal Federal podría convertirse en un ’canto de sirena’ que pudieran escuchar otros homólogos inconformes y sumarse a esa resistencia que impactaría las finanzas federales.



Por lo pronto, como era de esperarse, el presidente interino de Morena, ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR, ha dejado muy en claro que los cuatro gobernadores citados han iniciado ’una agresiva campaña para impugnar el Pacto Fiscal Federal’.



Asimismo, RAMÍREZ CUELLAR califica como ’revanchismo electoral’ la actitud asumida por los mandatarios en los estados de Jalisco, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.



Por lo pronto, la moneda está en el aire.



DESDE EL BALCÓN:

Par de preguntas.

Primera: aunque en el fondo no es relevante ¿por qué el secretario de Relaciones Exteriores MARCELO EBRARD CASAUBÓN tuvo participación destacada durante la firma del convenio ’Todos Juntos contra el Covid-19’? ¿Qué tiene que ver el canciller mexicano en un asunto interno de salud?



Segunda: ¿sabrán los gobernantes de los tres niveles de gobierno el daño que seguramente harían a la costosa pista de tartán los migrantes que pretendían albergar en las instalaciones del estadio municipal, clausurado por la COEPRIS? Del mismo modo ¿sabrán del deterioro que están ocasionando los migrantes a la costosísima duela canadiense de la cancha de básquet y voleibol del gimnasio Eduardo Chávez?



Qué lástima, cuando ni se conoce ni se ama al deporte.

Ni hablar.



Y hasta la próxima.

