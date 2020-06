Incongruente que en Comisión Permanente no haya paridad: Lupita González

Como "incongruente" calificó la diputada local, Guadalupe González Suástegui, la nula paridad de género en la Comisión Permanente del Congreso de Guerrero, pues el pasado primero de junio, el Pleno aprobó la integración igualitaria en congreso y ayuntamientos del estado, sin embargo, no hay práctica.



En conferencia de prensa virtual, transmitida a través de Códice 21, la legisladora panista reprochó a sus compañeros representantes populares que no actúen en armonía con lo que la sociedad mandata, y que ellos mismo aprueban, pues la Comisión Permanente carece de figuras femeninas.



"Me aparece incongruente, pues en el Congreso local ya aprobamos la paridad de género, sin embargo, en la Comisión Permanente no hay tal, yo sí tuve la aspiración de participar pero no hubo mayoría, pese a que como mujer había espacio para ocupar un curul, es lo que puedo decir", asentó.



Cuestionada sobre las críticas de sus compañeros hacia su postura como oposición, la ex diputada federal sostuvo que no hablaría de sus compañeros porque prefiere resaltar su trabajo legislativo antes que divulgar chismes o rumores, concluyó.