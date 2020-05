INCREDULOS DE LA PANDEMIA: ’MENTIRA NO PASA NADA’

Tianguis y transporte público contaminantes de pandemia. El COVID19, es verdad, produce síntomas respiratorios, pero no siempre, lo que sí es verdad, no lo dicen medios de comunicación, lo que sí, puede haber: Embolias, Trombosis, Infartos, Hemorragias, y con ello, daños Cerebral, Cardiaco, Pulmonar, Gastrointestinal, Renal, Hepático. Prácticamente, se ha visto que el COVID19, puede afectar desde la piel hasta la sangre, todo esto en términos generales, espero se entienda.



Entonces, ¿Qué, quiero decir? NO matan a tu familiar que llegó con 400 de Glucosa, no digas "entró por la diabetes y me lo mataron", o "entró por la presión y me lo mataron", o "entró a tener a su bebé y me la mataron".



NO matan pacientes, los pacientes se complican, el COVID19 acaba con ellos, destruye todo el organismo. Si te dicen que murió de un infarto y que tenía COVID19, si, la causa de muerte fue el infarto, pero la causa del infarto fue el COVID19.



Si te dicen que le dio una embolia cerebral y que tenía COVID19, si, la causa de muerte fue el daño cerebral pero la causa de la embolia fue el COVID19.



NO ES QUE AHORA A TODOS LOS MATEN DE COVID19, PERO SÍ EN LA SITUACIÓN ACTUAL, LEE BIEN, "TODO PUEDE SER COVID19".



¿Traes dolor abdominal y vomito? Puede ser COVID19. ¿Te sangró la nariz de repente y no paró? Puede ser COVID19.



Pero entiende, NO matan pacientes, no se queman las pestañas años para matar; ¿has visto la cantidad de médicos y enfermeras que aún en pandemia están tocando las puertas del IMSS para trabajar?



Quieren ayudar, sufren cada que tienen que dar una mala noticia. ¿Crees que es fácil notificar una muerte? Pero los pacientes mueren a veces por sus enfermedades, a veces por mala suerte, a veces por negligencia médica, pero también a veces por negligencia familiar y propia, y te preguntarás ¿Mi culpa?



Si, tu culpa, tú que no te quedaste en casa nada más por qué no quisiste y no aislaste a los tuyos, tú que seguiste saliendo a cosas no esenciales, tú que no te cuidaste y llevaste el virus a casa de tu abuelo o tus padres porque andabas en la calle pensando que eres joven y no pasaría nada.



Si, tu culpa. Tú que sentiste calientito a tu hijo y no eres responsable para tener un termómetro, y en vez de quedarte en casa y bañarlo, darle paracetamol y tenerlo fresco, decidiste llevarlo a urgencias sin otro síntoma más que el ’lo sentí calientito".



Si, tu culpa, tú que no te cuidas y se te hace más fácil ir al Hospital a bajarte la presión y la glucosa porque es más rápido que ir a consulta.



SI, PUEDE SER TU CULPA, PUEDE SER UNA NEGLIGENCIA TUYA



Créeme, ningún personal de salud anda en estos momentos arriesgando LA VIDA y las de SU FAMILIA, para que tú pienses que MATAN A TU FAMILIAR, no, no se levantan pensando ¿A quién mataré hoy? ¿A la del 12 o la del 6?



Imagínalos, derrotados, ansiosos... pensando que conviven de cerca con lo que todo el mundo quiere tener lejos y que todavía lleguen por algo para comer y les echen cloro, les tiren un café encima, les digan de cosas y les agredan; no esperan gratitud, esperan que los dejen trabajar y que se unan a la lucha por insumos, esta lucha es suya, es por todos nosotros.



Y una última cosa, si es que alcanzas lugar en el hospital, si es que aún no colapsa el sistema de salud de tu localidad y no tienes que esperar de 12 a 24 horas o más en la banqueta para que te atiendan; entrará tu familiar, tu niño, tu abuelito o tú, y entrarán a protocolo COVID19, una vez que entras no vuelves a ver a nadie, verás entrar y salir personas y no sabrás si es el de limpieza, el médico, el enfermero; verás ojos tal vez sin rostro bajo trajes de astronauta.



Imagínate, en una película de ciencia ficción pero de terror, no podrás ver a tu familia, no escucharás las voces de tus seres queridos, no tendrás visitas, estarás solo con gente llorando de desesperación y ansiedad: estarás solo entre las alarmas de las bombas de infusión, los ventiladores... escucharás ruidos que no tendrás idea de que son, esperemos y no necesites un ventilador, porque ya sabemos todos la cantidad de ventiladores en México, entonces al final solamente pasarán dos cosas: entras y sobrevives, o entras y mueres, esto es crudo pero es real.



Ah, por cierto, debes ser un soberano ingenuo para creer que alguien ande por ahí ofreciendo dinero para decir que tu familiar murió de COVID19 cuando falleció de cualquier otra cosa.