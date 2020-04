Incrementa a 25 los municipios a los que CAEM envía agua potable con camiones cisterna

• Reitera CAEM que no ha recortado el suministro de agua en bloque que entrega el Sistema Cutzamala, a través de la infraestructura estatal.



Naucalpan, Estado de México, .- La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) informa que ya son 25 los municipios a los que envía agua potable a través de camiones cisterna, para apoyar a las familias mexiquenses durante la contingencia sanitaria por el COVID-19.



A casi una semana de haber iniciado este operativo especial, 64 mil mexiquenses se han beneficiado con esta entrega extraordinaria del agua que transporta el personal de la CAEM, quienes no han interrumpido su responsabilidad, por tratarse de una actividad esencial para la población.



El agua es vital para el cuidado de la salud durante esta temporada de contingencia sanitaria, por lo que el organismo estatal reitera que no ha recortado el suministro de agua en bloque que entrega el Sistema Cutzamala, el cual es administrado por el Gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).



La CAEM exhorta a todos a colaborar, haciendo un uso responsable del agua. A los ciudadanos, para que cuiden el agua en familia, y a las autoridades municipales para que administren de la mejor manera los caudales y reparen fallas y fugas de la infraestructura hidráulica de sus demarcaciones.