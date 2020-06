Incrementa a 5 el número de fallecimientos por Covid en Zihuatanejo

Zihuatanejo, Gro., (Junio 18, 2020).- Este jueves el puerto de Zihuatanejo aumentó a 51 casos positivos de Covid-19, así como 5 defunciones y 50 sospechosos con este padecimiento.



Fueron 4 casos más que el miércoles, continúan 50 sospechosos y el municipio vecino de Petatlán lleva contabilizados 11 y La Unión 29 casos.



Cabe mencionar que Zihuatanejo llevaba menos casos, sin embargo en las últimas semanas se han duplicados las personas con Covid-19.



No obstante, en la vía pública se pueden observar personas que no portan cubrebocas, no respetan distancia y como continúan los bares y centros deportivos cerrados los puntos de concentración para ingerir bebidas embriagantes están en la carretera escénica que recorre La Ropa y el Cerro del Vigía.



En el banco Banamex, ubicado en la calle Ejido del Centro de Zihuatanejo, es donde más se aglomeran las personas sin que tomen ninguna medida preventiva para no contraer el virus.



Aunque las autoridades federales, estatales y municipales han insistido en recomendar ’quédate en casa’, continúan los desplazamientos de las personas y va en aumento en este puerto.



De los casos positivos de Covid-19, son 31 pacientes los recuperados y 20 los que están enfermos.

