Incrementa en Guerrero, los muertos por Covid 19

*Cierra Evodio su precampaña



Este mes en Guerrero ha incrementado el número de fallecimientos por Covid 19, derivado de las reuniones de fin de año.

El número de contagios también aumentó drásticamente.

Y seguramente seguirán porque la gente se ha reunido también por la partida de Rosca y después se espera que reduzca.

Aunque las autoridades también temen que las aglomeraciones por las candidaturas detonen más contagios, sobre todo porque hay aspirantes que no cuidan la sana distancia ni les importa que en sus mítines o reuniones no haya el mínimo cuidado.

Para este viernes, de acuerdo a la información que diariamente proporciona el gobierno del estado, se ha llegado a la cifra de los 26 mil 637 casos confirmados de Covid 19.

Los fallecimientos han llegado a la cantidad de 2 mil 749 decesos.

Según informó Carlos de la Peña Pintos Soberanis, en las últimas 24 horas se registraron 113 nuevos contagios,

Esta cifra representa la más alta en lo que va de enero.

También ha incrementado el número de hospitalizados, con 273 personas, y 53 intubados. Algo sin duda peligroso porque ha incrementado al doble de casos.

En noviembre fallecieron 7.5 personas diarias en promedio, y en enero pasó a 14.7, por lo que urge seguir atendiendo los llamados de las autoridades de Salud, y no bajar la guardia durante las festividades populares.

CIERRA EVODIO AGUIRRE SU PRECAMPAÑA A LA gubernatura.

El aspirante del PRD sin duda ha crecido en las preferencias ciudadanas y será un buen competidor para el precandidato que elija el PRI, el cual se registrará el próximo domingo, y se espera que sea Mario Moreno Arcos.

Evodio Velázquez señaló que decidió ’jugar en esta alianza, la estamos cuidando, pero no vamos a permitir imposiciones, vamos a esperar que salga el candidato del otro partido y mis amigos dirigentes tendrán que cuidar la medición que se hará.’

Aceptó tener confianza en el proceso electoral, y que esa confianza se la da la gente, ’y hoy estoy cerrando a tambor batiente en el corazón de Guerrero, aquí en esta sede histórica de los perredistas.’

El evento de cierre de precampaña lo realizó esta tarde de viernes enfrente de las oficinas del PRD, partido al que Evodio pertenece desde muy joven y al que considera el verdadero partido de la izquierda, ’el antídoto para vencer a Morena.’

En el mismo acto señaló que en el PRD no hay caciques, pues es un partido democrático de hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, transportistas, campesinos, porque aquí se respeta a la clase trabajadora.

El expresidente municipal de Acapulco, ante cientos de personas atentas a su discurso, el PRD ’ha enarbolado durante 30 años la lucha social y hoy no podemos vivir en el engaños.’

’Hace unos años dijeron los de ese partido que primero los pobres y no lo ha cumplido, saben lo que ha hecho, nos ha quitado los programas sociales, hoy el gobierno del PRD debe hacer que cumpla su palabra el gobierno federal,’ insistió en una crítica al partido oficial.

De los programas que implementará, son apoyar al campo al 100, becas estudiantiles, uniformes y útiles escolares gratuitos, y primer empleo para los jóvenes.

Fue el expresidente nacional del PRD, Ángel Ávila Romero, quien señaló estar ’con el único candidato que recorrió Guerrero y escuchó a la gente y por eso va a ser gobernador.’

Claro, no terminó su discurso sin hacer la comparación con quien es el candidato de Morena y es atacado duramente por sus mismos compañeros. ’Hoy vamos a decidir si queremos un Guerrero gobernado por un joven como Evodio Velázquez o alguien que ofende a las mujeres.’

’No vamos a dejar pasar a personajes que le hacen daño a las familias de Guerrero, por eso el PRD va a poner gobernador y va a ser Evodio’, rubricó el dirigente perredista.