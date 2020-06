Incrementan 1.6% casos de coronavirus en Guerrero y llegan a 4 mil 900

www.guerrerohabla.com



ACAPULCO, Gro., 26 de junio de 2020.- El secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos, informó que 79 personas más contrajeron coronavirus, incremento que representa 1.6 puntos y da un acumulado de 4 mil 900 casos, de los cuales 487 permanecen activos.



En cuanto a las defunciones dijo que falleció una persona más, por lo que la cifra de muertes por la pandemia ascendió a 831.



Detalló que en Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Taxco se tienen las cifras más elevadas de defunciones y casos confirmados.



Asimismo reportó 3 mil 329 personas recuperadas, mil 232 casos sospechosos y 3 mil 70 negativos, que en total dan 9 mil 202 estudios realizados. Durante la actualización de cifras al mediodía, el funcionario adelantó que también en Chilpancingo habrá módulos de pruebas para personas que presenten síntomas de Covid 19, cuyos resultados se entregarán en un lapso de tres a cuatro días.



Aclaró que no serán pruebas masivas, sino que se aplica un cuestionario para determinar quién sí debe hacérsela, como personas que tengan familiares contagiados o fallecidos y que no hayan tenido medidas de prevención.



Respecto al porcentaje de hospitalización, De la Peña Pintos indicó que hay 343 personas internadas, quienes representan el 52 por ciento de la capacidad hospitalaria; abundó que 72 están intubadas, 118 se encuentran graves y 153 estables, pero en observación.



Añadió que Acapulco alcanzó este viernes una ocupación promedio de 55.7 por ciento. En cuanto a los casos ambulatorios, indicó que las personas de entre 20 a 59 años conforman la mayoría de los pacientes y registran el menor porcentaje de mortandad.



’Los adultos mayores de 60 son los que más se hospitalizan, pero son los que más fallecen y no es sólo por la edad, sino por las comorbilidades y la atención tardía’, subrayó el secretario y añadió que el 40 por ciento de los hospitalizados que tienen más de 60 años han muerto.



En su oportunidad, el secretario de Finanzas y Administración, Tulio Pérez Calvo, informó de manera general que el gobernador Héctor Astudillo Flores tuvo una videoconferencia con los alcaldes de los sitios turísticos de Guerrero, con quienes habló de que la posible reapertura será de hasta 30 por ciento en actividades no esenciales y aplicando protocolos.



Mencionó también que se han entregado 195 mil 500 raciones de alimentos calientes en las cocinas comunitarias.

Fuente: Quadratín