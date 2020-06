Incrementan precios de productos básicos tras anuncio de pasar a semáforo naranja por COVID-19

• Distribuidores y comerciantes dicen que ’termino la tregua’



Tras el anuncio de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum la semana pasada de que, habría "transición ordenada y gradual" del semáforo rojo hacia el semáforo naranja a partir del 15 al 21 de junio, distribuidores y comerciantes incrementaron los precios de varios productos de primera necesidad, alegando que ’la tregua ha terminado’ debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19.



Cabe recordar que ofreció dar luz verde a tianguis y mercados, comercios del Centro Histórico, hoteles y restaurantes, centros comerciales y tiendas departamentales; asi como a las iglesias, "Todo bajo reglas de higiene, sana distancia y lineamientos técnicos de Nueva Normalidad"; y refutó que su plan de transición al semáforo naranja a partir del 15 de junio ’no es una ocurrencia, ni una medida que esté fuera de los programas y las políticas’ públicas implementadas.



Sin embargo, tuvo que recular y hoy, hay retroceso y da a conocer que la CDMX seguirá en semáforo rojo y no habrá reaperturas la próxima semana; es decir, la capital del país continúa igual del 22 al 28 de junio y se prevé que cambie a semáforo naranja para el 29 de junio.



Pero, no así piensan los distribuidores y comerciantes quienes a partir de este lunes pasado, elevaron los costos de sus productos como carnes de res y de cerdo, pollo, pescado, azúcar, entre otros, en más de un 30%, principalmente en la Central de Abastos, mercados públicos y tianguistas que se han instalado en las principales esquinas de las colonias de las alcaldías capitalinas.



Así, el pescado de 140 el kilo, subió a 160 pesos; la cerna de res, de 145 el kilo, se elevó a 168 pesos; la carne de cerdo, de 140 a 170; el pollo, de 135 a 160; la azúcar de 20 pesos por kilo subió a 23 pesos. También, tuvieron incrementos en sus costos algunas frutas, verduras y legumbres.



El huevo se mantuvo en 40 pesos por kilo, pero los comerciantes auguran que pronto subirá también su precio porque la tregua ha terminado debido al coronavirus.



Según los comerciantes, se mantuvieron los precios en apoyo a la población por la pandemia, pero con el anuncio del gobierno de que pasamos a semáforo naranja y el aliento del Presidente (aunque el número de contagios sigue en alza) que, pidió a los ciudadanos que no tengan miedo al coronavirus y que comiencen a salir de sus casas para reactivar la economía del país, pues (alegan)n que no les quedo otra que tratar de ’recuperar’ los costos de sus productos.