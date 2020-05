Incumple Conacyt y pasa la charola

La Directora General de CONACYT, María Elena Álvarez-Buylla, incumplió su oferta de entregar 700 ventiladores de manufactura mexicana a los hospitales del país en el combate al covid-19 y justificar con ello los enormes recursos que el Estado mexicano destina a la investigación tecnológica y ser autosuficientes, como dice el presidente López Obrador, y no depender del extranjero.

El compromiso de entregarlos el 15 de mayo lo realizó el 23 de abril pasado en la conferencia vespertina en el Salón de la Tesorería del Palacio Nacional en donde todas las tardes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informa sobre los avances de la pandemia, e indicó que en alianza con empresas e instituciones de investigación científica, lograría tal hazaña.

Consultado al respecto el 17 de mayo, López-Gatell dijo que no se logró la producción del equipo y que desconoce si hay nueva fecha, pero indicó que tal oferta fue sustituida con la importación de equipo médico que está llegando de China y con donaciones de otras instituciones, por lo que la atención a los pacientes de covid se resuelve con las presiones hechas previamente.

Conacyt no cumplió con demostrar que México puede ser autosuficiente en materia tecnológica, pero en cambio si es bueno para pasar la charola: los investigadores protestaron por la manera arbitraria de cómo pretenden despojarlos de sus prestaciones y el presidente López Obrador tuvo que salir en defensa de Álvarez-Buylla y dijo que esto debe ser voluntario. Lo mejor sería que creara ciencia en beneficio de México.

TURBULENCIAS

El Senado actuará con prudencia: Monreal

La pandemia traerá un nuevo orden mundial que todas y todos debemos diseñar y avalar. En el Senado no existe iniciativa sobre nuevas facultades del INEGI, así que actuaremos con prudencia y responsabilidad. No abandonemos el diálogo, es la mejor vía, indicó el presidente de la JUCOPO, el zacatecano Ricardo Monreal Ávila, en relación a la propuesta del dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, en el sentido de que el INEGI tenga nuevas facultades para medir la riqueza de los mexicanos, así como lo hace con la pobreza, y los senadores del PAN, Julian Rementería del Puerto y Xóchitl Gálvez, consideraron como ’distractor’, ’absurdo’ y ’la estupidez de la semana’ dicha propuesta… Los profesores Sonia Martínez Reyes, con 30 años de servicio, Miguel Quiroz Naranjo y Edith Cruz Valdivia, recibieron sendos reconocimientos con motivo de la celebración del Día del Maestro en Oaxaca y destacaron la gran oportunidad que han tenido de servir a niños y niñas en las aulas trasmitiéndoles el aprendizaje para ser mejores ciudadanos…El juez primero de distrito otorgó amparo el pasado 10 de mayo a la totalidad de los médicos internistas del ISSSTE de Oaxaca para que se les otorgue los insumos de su protección correspondiente para el combate a covid-19, pues al carecer de ellos pone en riesgo su vida, más cuando las instalaciones resultan insuficientes para la gran cantidad de enfermos que llegan diariamente, señalan. Los quejosos señalan omisión e irresponsabilidad de los directivos al no tomar las medidas de prevención correspondientes ante la pandemia…En coordinación con las autoridades del Estado de México, el miércoles se dará a conocer la apertura escalonada de algunas actividades, señaló la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, en tanto se continúa en semáforo rojo dijo al pedir que se siga con la misma disciplina de quedarse en casa o de lo contrario se retrasará más la reapertura en la capital del país la zona metropolitana del Valle tiene 22 millones de habitantes y, en consecuencia, el mayor número de casos de covid-19, indicó…

