Indagan autoridades federales contratos fantasma de Xóchitl Gálvez

La senadora plurinominal panista Xóchitl Gálvez Ruiz está siendo investigada por las autoridades federales por haber otorgado contratos fantasmas y compras a sobreprecio mientras estuvo al frente de la delegación Miguel Hidalgo.



En 2017 el ex delegado de la Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo Guerra, denunció a Xóchitl Gálvez ante la Contraloría General por el sobreprecio de hasta 500% en la compra de lonas e impresos



’ Presentamos una denuncia formal ante la Contraloría General de la Ciudad de México, contra la delegada Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, en su calidad de Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo, y contra quienes resulten responsables’, mencionó Romo.



En su momento solicitaba al órgano de control revisar, investigar y, de comprobarse, sancionar los hechos registrados por el servicio contratado el 30 de diciembre de 2015, por la compra e impresión de lonas, volantes y dípticos, entre otros materiales impresos que costaron casi 400 mil pesos.



El alcalde de Miguel Hidalgo señaló que ’si se confirma la información, será otro acto flagrante de corrupción y abuso de poder cometido por las actuales autoridades de la delegación Miguel Hidalgo, porque la delegada ya aceptó el de la compra de instrumentos musicales con sobreprecio’.



Estimó que en política no hay casualidades, y recordó que en una semana la delegada Gálvez se ha visto involucrada en dos denuncias flagrantes en medios de comunicación por abuso del erario: compra de lonas e impresiones y de instrumentos musicales a sobreprecios de hasta 20 veces arriba de su valor real.



’Esto del sobreprecio de las lonas y de los materiales de impresión es igualito al sobreprecio elevadísimo de los instrumentos musicales denunciados’, recordó Romo Guerra.



’La compra, también con sobreprecio por más de 8 millones de pesos de instrumentos musicales que había adquirido la delegada, ella dice que se detuvo, pero fue gracias a otro medio de comunicación que lo sacó a la luz pública y lo documenta plenamente, de lo contrario se consuma otro grave daño al erario’, dijo.



De cualquier modo, aseguró el diputado, la licitación y el contrato de los instrumentos musicales se llevaron a cabo, por lo que deben de investigarse a fondo, demandó Romo.



’En este caso’, aclaró, ’existe un evidente conflicto de interés porque al menos dos de las tres empresas participantes en la licitación restringida pertenecen al mismo dueño, cuyo hermano fue colaborador de la delegada Gálvez’.



La empresa que contrató la delegación Miguel Hidalgo para que les vendieran un conjunto de instrumentos musicales a un sobreprecio de hasta 2,100% se encuentra ligada a la titular de la demarcación, Xóchitl Gálvez Ruíz.



Esta compañía es dirigida por Manuel Vargas González, hermano de Rafael Vargas, ex dirigente de la asociación Residentes Unidos por Bosques de las Lomas (RUNBO) y quien, según unas actas publicadas por La Razón, formó parte del equipo de transición de la ahora delegada.



Manuel Vargas se ostenta como director general de Rmusical en su cuenta de Facebook, además de que el dominio de internet www.rmusical.com.mx se encuentra registrado a su nombre desde 2009, como se puede constatar en el portal https://who.is/whois/rmusical.com.mx



En tanto, Rafael, su hermano, fue señalado en 2015 por presuntamente estar involucrado en el intento de privatización de un predio de áreas naturales de casi 60 mil metros cuadrados en la colonia Bosques de las Lomas, como señala una denuncia impuesta desde la Cámara de Diputados.



En la comparecencia de Gálvez ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el diputado Víctor Hugo Romo, hizo alusión al tema de la compra a sobreprecio de instrumentos musicales y sobre la relación que tendría la delegada con el dueño de la empresa que ganó el contrato.



’¿Sabe quiénes son los Vargas? él fue parte de su equipo de transición, firmaba minutas como responsable en temas ambientales. De entrada le recuerdo que uno es dueño de la empresa beneficiada y el otro parte del equipo de campaña en la colonia Bosques’, expuso Romo Guerra ante Xóchitl.



Además, el legislador reiteró que el procedimiento de licitación fue irregular debido a que se realizó una invitación restringida a tres empresas de las cuales al menos dos presentan similitudes en cuanto a su razón social y nombre comercial, como reveló Publimetro el pasado 19 de febrero.



Al finalizar su comparecencia, la delegada fue cuestionada por medios de comunicación sobre el contrato irregular que fue concedido a la empresa Rmusical e indicó que asume la responsabilidad por comprar flautas a sobreprecio; sin embargo, no hizo referencia al resto de los instrumentos musicales.



Los contratos, que se licitaron en una sola partida, incluían la compra de instrumentos musicales y de clases de música por un monto de casi 5 millones de pesos, en donde, por ejemplo, se compraba un par de metalófonos que pese a costar 10 mil pesos se vendieron en más de 200 mil pesos.