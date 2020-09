Para dar un sesgo de credibilidad a la independencia de poderes, el ministro Arturo Zaldívar y el Fiscal Alejandro Gertz Manero no acudieron al II informe presidencial, precisamente en momentos en que se desahoga el proceso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y el ex secretario de seguridad, Genaro García Luna –en EU- que implica a los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

También en la Cámara de Diputados hubo un connato de democracia para desbancar al PRI de la presidencia de la Mesa Directiva y dejar a la panista Laura Rojas cinco días más, en tanto que el del PT, Gerardo Fernández Noroña y asociados cumplieron con las instrucciones de reventar la elección de la directiva y dejar al PAN en la presidencia.

Se trata de apariencias democratizadoras para ocultar la dirección nacional de quien conduce el país hacia objetivos claros y en los cuales la disidencia no tiene la menor cabida. Y eso lo sabe el resto de los poderes de la Unión, incluyendo gobernadores y alcaldes, que deberán disciplinarse. Y si no, habría que ver que ocurrió con Ricardo Peralta Sauceso: desaparecieron su subsecretaría en la SEGOB.

Indudablemente que se viven nuevos tiempos: la vieja estrategia priista estaba ya muy vista y muy utilizada, había que dar una remozada para, ahora sí, que la democracia funcione de acuerdo a los dictados de quien tiene una amplia venta de recorrer el país cuantas veces sea necesario para aceitar la poderosa maquinaria electoral a la que, casualmente, nadie tiene acceso.

TURBULENCIAS

Llegan las vacunas a México

El primer embarque de un total de 35 millones de dosis de vacunas contra la influenza llegaron al país para ser aplicadas a partir de octubre y hasta el primer trienio del 2021, tiempo en que la epidemia se empalmará con covid-19 e se esperan resultados nada favorables para la salud de millones de personas que son víctimas de comorbilidades. Se espera un buen manejo de ambas epidemias…En el Congreso capitalino, deja el diputado Valentín Maldonado al PRD; se va a Morena; por: ¿Jucopo? Los perredistas Víctor Hugo Lobo Román y Jorge Gaviño Ambriz, acusan falta de respeto al Congreso y afirman que es la manera más vil de golpear la voluntad popular y la democracia; o sea: comprar un diputado. En esta nueva historia política-legislativa, en plena Cuarta Transformación (4T) y ante una emergencia sanitaria por el coronavirus-COVID-19, al parecer se corrompió a un diputado local del PRD para que se pasara a Morena y de esta manera menguar las aspiraciones de este instituto político por asumir la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Ciudad de México…Y la compra-venta de legisladores iniciada en San Lázaro deberá ser motivo de una revisión de las prácticas parlamentarias y de la legitimidad de la Cámara de Diputados, porque no es posible que los diputados que son ’elegidos’ por un partido al llegar al Congreso cambien por otro partido dejando colgados de la brocha a sus electores. Es decir, representan al pueblo, a los partidos o a sus intereses personales por encima de ideologías, principios y programas de acción…La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una Declaratoria de Emergencia, por la presencia de los fenómenos naturales perturbadores lluvia severa e inundaciones pluviales para siete municipios de Oaxaca, informó Antonio Amaro Cancino, coordinador estatal, quien indicó que esta declaratoria se emitió ante la solicitud por daños causados en los municipios de San Dionisio del Mar y Santo Domingo Ingenio, ocurrida el pasado 23 de agosto y por lluvia severa del 23 de agosto e inundación pluvial el 23, 24 y 25 de agosto, para el municipio de Santiago Niltepec; inundación pluvial el 23, 24 y 25 de agosto, para los municipios de San Juan Bautista Valle Nacional, San Pedro Huamelula, Santo Domingo Tehuantepec y Santos Reyes Nopala…

