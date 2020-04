Indica Adela Román que deben cerrar establecimientos que no ofrezcan productos de primera necesidad

La presidenta municipal Adela Román Ocampo, reiteró el llamado a la población para acatar las recomendaciones de la ’sana distancia’ y ’permanecer en casa’ que hacen las autoridades de Salud federal, para evitar contagios por el nuevo Coronavirus COVID-19.



La alcaldesa instruyó además al personal médico y operativo del gobierno municipal a fortalecer las acciones preventivas para generar conciencia entre la población, a su vez reiteró el llamado a empresarios y comerciantes a cerrar los establecimientos que expenden artículos no esenciales, para contribuir en la campaña de conciencia social cuando estamos a unos días de iniciar la tercera fase de la pandemia en México.



Luego de encabezar una reunión de gabinete, Román Ocampo advirtió que aumentó en más del 100 por ciento la incidencia de contagios de COVID-19, situación que, dijo, obliga a replantear las medidas de prevención que instrumenta el Gobierno Municipal en coordinación con la federación y el estado.



Advirtió la alcaldesa que las recomendaciones del sector Salud ’no son frases vacías, sino llamados a la cordura, a la responsabilidad y la concientización de la población’, es por ello que el Ayuntamiento de Acapulco ya tomó la decisión de ordenar el cierre de establecimientos cuya actividad no sea de primera necesidad, dijo la alcaldesa, a la vez que aclaró que los mercados y las tiendas de autoservicio seguirán abiertos porque ahí se expenden alimentos y productos de primera necesidad.



Román Ocampo indicó también que la actividad pesquera no está restringida, por tanto los pescadores pueden realizar la práctica de su oficio porque de ello depende que tengamos en el puerto alimentos ricos en proteína y de bajas calorías.



La presidenta municipal pidió de manera insistente a toda la población participar y aplicar las medidas preventivas para contener la contingencia del Coronavirus, como mantener la ’sana distancia’, ’quedarse en casa’ y mantener limpios los hogares.



Adela Román recordó que se avecina la temporada de lluvias y es necesario también prevenir brotes de dengue, chikungunya y zika, enfermedades tropicales que, de la mano con el Coronavirus, pueden ocasionar situaciones graves que es posible evitar si los ciudadanos contribuyen en la limpieza de su entorno.